А некоторые люди даже не хотят покупать недвижимость из-за настоящего нашествия диких кур. Город находится в настоящем терроре.

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Дикие куры повсюду

Жители окрестностей сообщили о заметном увеличении количества кур в этом районе, и возникли подозрения, что нерадивые хозяева могут быть ответственными за выбрасывание большего количества птиц. Кроме того, местные жители утверждают, что посетители из-за пределов живописной местности вносят свой вклад в проблему, бросая еду, которая привлекает крыс.

В ответ на растущее напряжение между жителями и посетителями птичников в Общем переулке, жители села обратились к своему приходскому совету с просьбой решить эту проблему. Сообщается, что с тех, кто подкармливает птиц, издеваются, что вызывает беспокойство в общине. Как следствие, совет рассматривает вопрос об удалении гнездовых птиц с этой территории.



Дикие куры захватили село, и мешают жителям / Фото Chris Bishop, SWNS

Я думаю, что они настоящие вредители. Это не помогает, что люди приходят и кормят их. Я бы не хотел покупать один из этих домов,

– говорит разочарованный местный житель.

Однако есть и такие жители, которые говорят, что наличие животных добавляет селу сельского шарма. По словам 43-летнего Грэма Маккуэйд, который после переезда из Кембриджа проживает на улице уже 18 месяцев, у него нет никаких проблем с курами.

В Таиланде "война" с обезьянами

За последние несколько лет поведение приматов в городе Лопбури стало безудержным. Два года назад, в разгар пандемии коронавируса, драки обезьян за территорию и еду привели к опустошению центральной части населенного пункта. Голодные животные остались без продуктов, к которым привыкли, поскольку ограничения из-за карантина не позволили туристам посещать город, а следовательно, и кормить обезьян.

Совместная оперативная группа, в которую входят представители местной власти и военнослужащие, сейчас работает над тем, чтобы поймать нарушителей общественного порядка и переместить их в приют.

Кроме того, в Таиланде создано специальное подразделение по борьбе с обезьянами: полицейские, которые борются с ними, используют рогатки.