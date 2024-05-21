Кот Макс Доу уже четыре года является любимцем студентов и преподавателей. Это побудило попечительский совет отметить его вклад почетной наградой. Он получил степень "Doctor Litter-ature" – "доктора лежанки".

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Кот Макс получил научную степень в университете Вермонта

В знак поддержки профессорско-преподавательского состава, Попечительский совет Вермонтского университета официально предоставил Максу Доу почетное звание доктора "Litter-ature".

Вместе со званием он получил все привилегии, связанные с кошачьей мятой, когтеточкой и лежанкой, а также ответственностью, которая с этим связана. Поздравляем доктора Макса Доу!

– говорится в сообщении университета.

Кот Макс получил звание "доктора лежанки" / Фото Vermont State University

Как известно, Макс бывший бездомный кот. Четыре года назад он нашел любящий дом у местной жительницы Эшли Доу.

Макс известен своим дружелюбным поведением, свободно гуляет и общается с людьми. Его часто можно увидеть, как он прижимается к студентам, усаживается на преподавательских столах и без колебаний позирует для импровизированных фотосессий.



Макс известен как дремал и охотник на мышей / Фото Vermont State University

Также кот имеет репутацию заядлого дремала, опытного охотника на мышей и "ласкового члена студенческой семьи".