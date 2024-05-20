Ученые на международном уровне делают успехи в разработке стратегий борьбы с изменением климата. Недавнее исследование, которое еще не прошло рецензирование, показало положительные результаты в этой работе. И к нашему спасению причастно животное.

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Стадо зубров способно очистить атмосферу Земли от углекислого газа

Исследователи обнаружили, что некоторые животные могут быть особенно полезными в усилиях по борьбе с изменением климата – способны очистить атмосферу от углерода. И ими стали зубры.

В 2014 году стадо зубров было реинтродуцировано в предгорья гор Тарку в Румынии в рамках проекта по восстановлению дикой природы. Через 10 лет ученые изучают непредсказуемые последствия, которые животные имели на местную экологию.

Стадо зубров в регионе сейчас насчитывает 170 особей. Исследование показало, что эти мощные животные ежегодно поглощают из атмосферы Земли 54 000 тонн углерода. Для сравнения, выбросы углекислого газа, которые компенсируют зубры, эквивалентны выбросам 43 000 автомобилей за тот же промежуток времени. Это значительное количество поглощенного CO2 в 10 раз превышает показатели, которые были зафиксированы до возвращения зубров в регион.

Наша работа стала еще одним доказательством теории о том, что животные могут играть решающую роль в сокращении выбросов арниковых газов на Земле,

– говорит Освальд Шмитц из Йельской школы окружающей среды.

В сфере воздействия на окружающую среду крупный рогатый скот часто подвергается критике из-за своего вклада в изменение климата. Коровы известны тем, что выделяют большое количество метана, мощного парникового газа.



Стадо зубров способно очистить атмосферу Земли от углекислого газа / Фото Unsplash

Однако важно отметить, что эти коровы, как правило, выращиваются на фермах и не живут и не питаются в своей естественной среде обитания. Зато дела в дикой природе обстоят иначе. Как жвачные животные, бизоны играют ключевую роль в поддержании разнообразия растительной жизни экосистемы. В свою очередь растения и почва играют важнейшую роль в сборе углерода.

Команда ученых обнаружила, что бизоны равномерно выпасают луга, чем влияют на луговые и лесные экосистемы.

Они также перерабатывают питательные вещества для удобрения почвы и всей жизни в ней, рассеивая семена для обогащения экосистемы и уплотняя почву. Таким образом предотвращается выброс накопленного углерода.

К слову, недавно ученые обнаружили древние губки, аммонитовые копролиты и клювы, однако самой интересной находкой стала хрупкая звезда возрастом 150 миллионов лет. Палеонтологам удалось обнаружить совершенно новый вид иглокожих, которого смерть настигла в один из самых интересных моментов жизни – на полпути регенерации.