Команда зафиксировала всего 214 случаев, отсняв попытки животных выкопать пищу из подземных гнезд паукообразных. Это может означать, что приматы входят в каменный век.

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Обезьяны входят в каменный век

Исследователи разделили случаи на четыре метода:

копание "только руками",

"копание камнем",

"зондирование палкой",

гибридное использование "камень-палка".

Оказалось, что обезьяны меняли свои привычки в зависимости от сезонной погоды и правильные инструменты для работы.

Интересно, что исследователи отметили, что использование обезьянами инструментов фактически не улучшило их способность доставать пищу: уровень успеха обезьян колебался на уровне примерно 83% как в случае "только руками", так и в случае "камень-палка",

– говорится в сообщении.



Обезьяны-капуцины используют каменные орудия для поиска пищи / Фото Unsplash

В быстрорастущей области исследований ученые все больше изучают использование камня и палок маленькими южноамериканскими приматами. Некоторые исследовательские университеты называют это "документированием каменного века обезьян в реальном времени".

Эти недавние открытия проливают свет на интеллект "наших двоюродных братьев приматов", еще больше расширяя наше понимание их возможностей.

Умерла "самая толстая в мире обезьяна"

Напомним, 6 мая, в больнице для домашних животных Crystal Pet Hospital в Бангкоке, умерла "самая толстая в мире обезьяна" по кличке Годзилла. Обезьяне было 6 лет. Животное отправили в лагерь для похудения, чтобы вылечить от пристрастия к нездоровой пище. По прибытию он весил 19 килограммов.

Макака, которая часто потребляла крабов на местном рынке, страдала от различных проблем со здоровьем, связанных с ожирением. Рацион животного состоял из лакомств, что приводило к болезням.