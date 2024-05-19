Команда зафиксировала всего 214 случаев, отсняв попытки животных выкопать пищу из подземных гнезд паукообразных. Это может означать, что приматы входят в каменный век.
Смотрите также Гигантский кальмар использует "фары", чтобы ослепить жертву: потрясающий видеомомент атаки
Обезьяны входят в каменный век
Исследователи разделили случаи на четыре метода:
- копание "только руками",
- "копание камнем",
- "зондирование палкой",
- гибридное использование "камень-палка".
Оказалось, что обезьяны меняли свои привычки в зависимости от сезонной погоды и правильные инструменты для работы.
Интересно, что исследователи отметили, что использование обезьянами инструментов фактически не улучшило их способность доставать пищу: уровень успеха обезьян колебался на уровне примерно 83% как в случае "только руками", так и в случае "камень-палка",
– говорится в сообщении.
Обезьяны-капуцины используют каменные орудия для поиска пищи / Фото Unsplash
В быстрорастущей области исследований ученые все больше изучают использование камня и палок маленькими южноамериканскими приматами. Некоторые исследовательские университеты называют это "документированием каменного века обезьян в реальном времени".
Эти недавние открытия проливают свет на интеллект "наших двоюродных братьев приматов", еще больше расширяя наше понимание их возможностей.
Умерла "самая толстая в мире обезьяна"
Напомним, 6 мая, в больнице для домашних животных Crystal Pet Hospital в Бангкоке, умерла "самая толстая в мире обезьяна" по кличке Годзилла. Обезьяне было 6 лет. Животное отправили в лагерь для похудения, чтобы вылечить от пристрастия к нездоровой пище. По прибытию он весил 19 килограммов.
Макака, которая часто потребляла крабов на местном рынке, страдала от различных проблем со здоровьем, связанных с ожирением. Рацион животного состоял из лакомств, что приводило к болезням.