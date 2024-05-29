А деякі люди навіть не хочуть купувати нерухомість через справжню навалу диких курей. Місто перебуває у справжньому терорі.

Цікаво Ходить в університет, як на роботу: кіт-дрімайло здобув науковий ступінь в університеті Вермонту

Дикі кури повсюди

Мешканці околиць повідомили про помітне збільшення кількості курей у цьому районі, і виникли підозри, що недбайливі господарі можуть бути відповідальними за викидання більшої кількості птахів. Крім того, місцеві жителі стверджують, що відвідувачі з-за меж мальовничої місцевості роблять свій внесок у проблему, кидаючи їжу, яка приваблює щурів.

У відповідь на зростаючу напругу між мешканцями та відвідувачами пташників у Загальному провулку, жителі села звернулися до своєї парафіяльної ради з проханням розв'язати цю проблему. Повідомляється, що з тих, хто підгодовує птахів, знущаються, що викликає занепокоєння в громаді. Як наслідок, рада розглядає питання про видалення гніздових птахів з цієї території.



Дикі кури захопили село, й заважають жителям / Фото Chris Bishop, SWNS

Я думаю, що вони справжні шкідники. Це не допомагає, що люди приходять і годують їх. Я б не хотів купувати один із цих будинків,

– каже розчарований місцевий житель.

Однак є й такі мешканці, які кажуть, що наявність тварин додає селу сільського шарму. За словами 43-річного Грема Маккуейд, який після переїзду з Кембриджу проживає на вулиці вже 18 місяців, у нього немає жодних проблем з курми.

У Таїланді "війна" з мавпами

За останні кілька років поведінка приматів у місті Лопбурі стала нестримною. Два роки тому, в розпал пандемії коронавірусу, бійки мавп за територію та їжу привели до спустошення центральної частини населеного пункту. Голодні тварини залишилися без харчів, до яких звикли, оскільки обмеження через карантин не дали змоги туристам відвідувати місто, а отже, і годувати мавп.

Спільна оперативна група, до якої входять представники місцевої влади та військовослужбовці, зараз працює над тим, щоб зловити порушників громадського порядку і перемістити їх до притулку.

Крім того, у Таїланді створено спеціальний підрозділ із боротьби з мавпами: поліціянти, які борються з ними, використовують рогатки.