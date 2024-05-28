В день, когда исчезла ее любимица, хозяйка не могла понять, что могло произойти. Не зная, или собака заблудилась, или ее похитили, она находилась в состоянии растерянности.

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Женщина потеряла собаку во Франции, а нашла в Португалии

Собачка, которую зовут Джой, жила с хозяйкой в городке Виллар-Сен-Панкрас (Франция). В тот день, когда домашняя любимица бесследно исчезла, ее владелица понятия не имела о том, что могло произойти. Хвостатая гуляла в саду.

Мы не знаем, может, ее украли или она чего-то испугалась и убежала. Несколько дней подряд расклеивали плакаты и расспрашивали соседей... Потом нам сказали, что Джой, видимо, умерла от холода или ее съела лиса, и мы никогда больше ее не увидим,

– рассказала Селин.

Впоследствии ветеринар из Савои связался с обеспокоенной владелицей пропавшей собаки и сообщил, что любимица нашлась в Португалии. Ветеринар получил письмо от коллеги из Португалии, которому собаку, по имени Джой, отдал житель Понте-де-Лима в регионе Норте. Микрочип, имплантированный Джой, помог установить настоящих хозяев животного.

Этот город расположен на расстоянии более 1700 километров от Виллар-Сен-Панкраса, и пока не найдено ни одного объяснения того, как собака туда попала. Сейчас Селин едет в Португалию, чтобы забрать свою собаку. Она добавила, что это сумасшедшая история, ведь думала уже, что воспитанница умерла.

К слову, владельцев домашних животных во Франции призывают обязательно микрочипировать своих любимцев, поскольку это в случае необходимости может помочь найти потерянное животное. Эта процедура стоит около 40 – 70 евро – в зависимости от того, какую ветеринарную клинику выбирает владелец.

Кот Кевин вернулся через 7 лет после исчезновения

Лиз Гиллеспи в США была поражена, увидев, что ее потерянный домашний любимец вернулся домой через 7 лет. Сначала опасаясь, что пушистик потерялся в лесу и на него напал дикий зверь, хозяйка не поверила, а потом обрадовалась, когда кот снова появился целым и невредимым.

В 2017 году сиамский метис с голубыми глазами Кевин Дюрант исчез после того, как вышел погулять во двор. Владелица и ее соседи начали масштабные поиски кота, используя для этого записи с дронов, но, к сожалению, поиски не увенчались успехом.