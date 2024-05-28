У день, коли зникла її улюблениця, господиня не могла зрозуміти, що могло статися. Не знаючи, чи собака заблукав, чи його викрали, вона перебувала в стані розгубленості.

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Жінка загубила собаку у Франції, а знайшла в Португалії

Собачка, яку звуть Джой, мешкала з хазяйкою у містечку Віллар-Сен-Панкрас (Франція). У той день, коли домашня улюблениця безслідно зникла, її власниця й гадки не мала про те, що могло статися. Хвостата гуляла в саду.

Ми не знаємо, може, її вкрали або вона чогось злякалась та втекла. Кілька днів поспіль розклеювали плакати та розпитували сусідів… Потім нам сказали, що Джой, мабуть, померла від холоду або її з'їла лисиця, і ми ніколи більше її не побачимо,

– розповіла Селін.

Згодом ветеринар із Савої зв'язався зі стурбованою власницею зниклого собаки й повідомив, що улюблениця знайшлася в Португалії. Ветеринар отримав листа від колеги з Португалії, якому собаку, на ім'я Джой, віддав житель Понте-де-Ліма в регіоні Норте. Мікрочип, імплантований Джой, допоміг встановити справжніх господарів тварини.

Це місто розташоване на відстані понад 1700 кілометрів від Віллар-Сен-Панкраса, і поки не знайдено жодного пояснення того, як собака туди потрапив. Зараз Селін їде до Португалії, щоб забрати свою собаку. Вона додала, що це божевільна історія, адже думала вже, що вихованиця померла.

До слова, власників домашніх тварин у Франції закликають обов'язково мікрочипувати своїх улюбленців, оскільки це в разі потреби може допомогти знайти загублену тварину. Ця процедура коштує близько 40 – 70 євро – залежно від того, яку ветеринарну клініку обирає власник.

Кіт Кевін повернувся через 7 років після зникнення

Ліз Гіллеспі у США була вражена, побачивши, що її загублений домашній улюбленець повернувся додому через 7 років. Спочатку побоюючись, що пухнастик загубився в лісі і на нього напав дикий звір, господиня не повірила, а потім зраділа, коли кіт знову з'явився цілим і неушкодженим.

У 2017 році сіамський метис з блакитними очима Кевін Дюрант зник після того, як вийшов погуляти на подвір'я. Власниця та її сусіди розпочали масштабні пошуки кота, використовуючи для цього записи з дронів, але, на жаль, пошуки не увінчалися успіхом.