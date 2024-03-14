У 2017 році сіамський метис з блакитними очима Кевін Дюрант зник після того, як вийшов погуляти на подвір'я. Власниця та її сусіди розпочали масштабні пошуки кота, використовуючи для цього записи з дронів, але, на жаль, пошуки не увінчалися успіхом.

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Кіт Кевін повернувся через 7 років після зникнення

Жінка живе біля лісу, тому подумала, що, можливо, кота схопив койот. Вона втратила будь-яку надію його знайти. Але дива трапляються!

Кевіна шукали всі / Фото North Georgia Animal Alliance

У 2024 році Кевін і Ліз нарешті возз'єдналися. Протягом цих років кіт жив усього за милю від їхнього будинку в місцевій "котячій колонії". Здавалося, що хтось доглядав за ним, оскільки його вухо було підрізане, а власниця цього не робила.

У притулку для тварин округу Вокер повідомили, що місцевий житель з району Рок Спрінг звернувся до влади, щоб повідомити про дитину, яку покусав кіт – ним виявився Кевін.

Кевін має особливість – косоокість / Фото North Georgia Animal Alliance

Служба у справах тварин встановила пастку для упіймання "зловмисника", а потім помістила його в карантин. Після огляду ветеринаром було виявлено, що кіт має мікрочип.

Не знаю, чи ви помітили, але так, у Кевіна трохи косі очі. Я просто відразу зрозуміла, коли побачила його, що це мій малюк,

— каже щаслива господиня.

Кевін та Ліз возз'єдналися через 7 років / Фото North Georgia Animal Alliance

Користуючись нагодою, притулок для тварин наголосив на важливості мікрочипування домашніх улюбленців. Дослідження показують, що чиповані коти повертаються до господарів у 38,5% випадків, а без маячків – лише в 1,8%.

Кіт повернувся до господарів через 5 років після зникнення

Кіт, який зник 5 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю в Північній Ірландії. Блуберрі, улюблений домашній улюбленець сім'ї Смітів, був знайдений за 240 кілометрів від дому в іншому місті.

Сім'я вже втратила надію коли-небудь знайти свого пухнастого друга, але тепер вони дуже раді, що він повернувся в їхнє життя. Неймовірну історію повернення – читайте за посиланням!