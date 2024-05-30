Люсі, кінопродюсер з Лідса (Велика Британія), втішала себе, що Лео просто пішов жити до якоїсь старенької бабусі, але в глибині душі відчувала, що вірного товариша, ймовірно, збила машина. Але все сталося інакше.

Читайте також Справжній терор: дикі кури перетворили життя мешканців села на "пекло"

Кіт Лео знайшовся через 9 років після зникнення

Нещодавно Воррінгтони вирішили завести нового домашнього улюбленця після довгих років роздумів. Щоб запобігти трагічним випадкам, подібним до того, що стався з їхнім попереднім домашнім улюбленцем, вони вирішили замість нього завести собак.

Песиків можна брати на прогулянки, а коти гуляють самі по собі. Ми не хотіли б тримати пухнастика в будинку або ризикувати, що його зіб’є машина,

— пояснює Люсі.

За дивовижним збігом обставин, торік з жінкою зв'язався ветеринар і повідомив, що її зниклий кіт Лео все ще живий. Невідомо для неї, Лео жив у сім'ї фермера поблизу Олдхема, де його переплутали з іншим котом і дали йому нове ім'я – Джесс.



Родина фермера залишила Лео собі / Фото Lucie Warrington

Правда відкрилася, коли кота відвезли до ветеринара через кульгавість і виявили мікрочип, що містив інформацію про його справжнього власника.

Я спершу подумала: "Боже, ні". Наші собаки бояться всього — навіть котів. Лео зараз вже 14 років… Та й ми живемо уже в іншому будинку,

— пояснює Люсі своє рішення не забирати кота.

Сім'я фермера вирішила залишити Лео собі як домашнього улюбленця. Потім Воррінгтонів люб'язно запросили відвідати Лео в його новому домі. Коли Люсі возз'єдналася зі своїм колишнім улюбленцем, який тепер насолоджується компанією овець, кіз, черепах і кроликів, вона не могла стриматися, щоб не розсміятися.



Кіт Лео зник у 2014 році / Фото Lucie Warrington

Зауважимо, раніше француженка Селін нещодавно виявила, що її зникла собака чихуахуа, яку вважали мертвою після місяця відсутності, насправді жива і здорова. Але за 1 700 кілометрів від дому, – у Португалії.