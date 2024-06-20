Кошку на 5 недель "забыли" в закрытом магазине: как ей удалось выжить

В трогательном акте доброты жители Десятой авеню в Нью-Йорке (США) недавно объединились, чтобы спасти кошку по имени Лейла. Кошка находилась в ловушке в закрытом гастрономе Citra Gourmet Deli более пяти недель, пока не вмешались неравнодушные члены общины.

Владелец объяснил, что кормил кошку, но не забирал домой, потому что та "любит царапаться". Как кошке удалось выжить – читайте дальше!

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Кошку на 5 недель "забыли" в закрытом магазине

Бен Лагман, который живет неподалеку, тщетно пытался накормить животное через сломанную дверь, а потом позвонил спасателям, чтобы сообщить о вероятной халатности со стороны владельца.

Думали, что кошка может умереть – она была в ужасном состоянии, грязная и голодная. Мы не знали, есть ли там кондиционер, а на полу увидели разбитое стекло. Ужас какой-то!

– говорит Лагман.



Кошка Лейла 5 недель просидела в закрытом гастрономе / Фото Instagram

Соседка Тифф Уинтон рассказывает, что домашнее животное выжило только благодаря тому, что владелец время от времени заходил к ней, чтобы покормить.

Она добавила, что все соседи объединились в Facebook-группе и поставили себе цель связаться с владельцем магазина. В конце концов, мужчина с ключами встретил их возле магазина и согласился отдать Лейлу.

Она такая хорошая кошечка, не билась. Кажется, понимала, что ее спасают,

– говорит Уинтон, которая забрала пушистика себе.



Кошку спасли неравнодушные соседи / Фото Instagram

По ее словам, по всему магазину валялись пустые банки из-под кошачьего корма, она была полностью обезвожена и спала в холодном подвале.

Дом британки оказался колонией крыс

31-летнюю Сару Джордан приговорили к условному тюремному заключению за то, что она содержала в своем доме колонию из 112 крыс. Эти грызуны пытались выжить без воды, строя большие гнезда в ящиках и под книжными полками.

Сотрудники службы защиты животных, которые побывали в доме женщины в городе Лейленд (Великобритания), были поражены ужасным запахом аммиака, что мешал им даже дышать. Потрясающие кадры опубликовали на всеобщее обозрение.