Кошку из киевской подземки поймали: теперь она ищет дом
Источник:фейсбук Наталки Макогон
Благодаря Kyiv Animal Rescue Group кота, который 3 дня блуждал на станции метро "Контрактовая площадь", удалось поймать. Напоминаем, что котик внезапно выскочил из переноски и побежал в тоннели.
Спасатели животных с Kyiv Animal Rescue Group вместе с заместителем начальника "Киевского метрополитена" Натальей Макогон течение 3 дней пытались поймать животное. Сначала котик вообще не появлялся, а потом вышел к людям, однако был очень напуган.
К теме Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца
Совместными усилиями кошку удалось поймать / Фото Натальи Макогон
На станции установили специальную ловушку для кота, ведь в руки он не шел. В конце концов, животное удалось поймать.
Спасибо Kyiv Animal Rescue Group! Не зря мы с вами не спали! Кот есть! Точнее, кошка! – написала Наталья Макогон в фейсбуке.
Выяснилось, что это уличная кошка, которую подобрали волонтеры. Она сбежала во время транспортировки и потерялась.Сейчас кот находится на передержке и ищет новый дом, где его будут любить. Если хотите забрать кошечку в семью, пишите Наталье Макогон.
Теперь кошка ищет новый дом / Фото Натальи Макогон
Вам понравится Музыкант The Kiffness перевыпустил мегапопулярный трек со злым котом: видео
История кота в подземке
- 4 дня назад котик выскочил из переноски на "Контрактовой площади".
- 2 дня животное блуждало тоннелями, а на 3-й – вышло к людям.
- Волонтеры пытались поймать кота ночью, когда станция закрыта. Также на территории установили специальные ловушки.
- Теперь кошечка спасена и ищет новый дом.
Так ловили кота в подземке / Фото Натальи Макогон