Рятівники тварин з Kyiv Animal Rescue Group разом з заступницею начальника "Київського метрополітену" Наталією Макогон протягом 3 днів намагалися зловити тварину. Спершу котик взагалі не з'являвся, а потім вийшов до людей, однак був дуже наляканий.

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Спільними зусиллями кішку вдалося упіймати / Фото Наталки Макогон

На станції встановили спеціальну пастку для кота, адже до рук він не йшов. Зрештою, тваринку вдалося упіймати.

Дякую Kyiv Animal Rescue Group! Не дарма ми з вами не спали! Кіт є! Точніше, киця! – написала Наталка Макогон у фейсбуці.

З'ясувалося, що це вулична кішка, яку підібрали волонтери. Вона втекла під час транспортування й загубилася.

Зараз кіт перебуває на перетримці та шукає новий дім, де його любитимуть. Якщо хочете забрати кішечку у родину, пишіть Наталці Макогон.

Тепер кішка шукає новий дім / Фото Наталки Макогон

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Історія кота у підземці

4 дні тому котик вискочив з переноски на "Контрактовій площі".

2 дні тварина блукала тунелями, а на 3-й – вийшла до людей.

Волонтери намагалися зловити кота вночі, коли станція зачинена. Також на території встановили спеціальні пастки.

Також на території встановили спеціальні пастки. Тепер кішечка врятована й шукає новий дім.

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Так ловили кота у підземці / Фото Наталки Макогон