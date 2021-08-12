Спасатели животных с Kyiv Animal Rescue Group вместе с заместителем начальника "Киевского метрополитена" Натальей Макогон течение 3 дней пытались поймать животное. Сначала котик вообще не появлялся, а потом вышел к людям, однако был очень напуган.

К теме Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца



Совместными усилиями кошку удалось поймать / Фото Натальи Макогон

На станции установили специальную ловушку для кота, ведь в руки он не шел. В конце концов, животное удалось поймать.

Спасибо Kyiv Animal Rescue Group! Не зря мы с вами не спали! Кот есть! Точнее, кошка! – написала Наталья Макогон в фейсбуке.

Выяснилось, что это уличная кошка, которую подобрали волонтеры. Она сбежала во время транспортировки и потерялась.

Сейчас кот находится на передержке и ищет новый дом, где его будут любить. Если хотите забрать кошечку в семью, пишите Наталье Макогон.

Теперь кошка ищет новый дом / Фото Натальи Макогон

Вам понравится Музыкант The Kiffness перевыпустил мегапопулярный трек со злым котом: видео

История кота в подземке

4 дня назад котик выскочил из переноски на "Контрактовой площади".

2 дня животное блуждало тоннелями, а на 3-й – вышло к людям.

Волонтеры пытались поймать кота ночью, когда станция закрыта. Также на территории установили специальные ловушки.

Теперь кошечка спасена и ищет новый дом.



Так ловили кота в подземке / Фото Натальи Макогон