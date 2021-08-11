Об инциденте сообщила заместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон. Вероятно, котик сбежал, потому что переносная клетка была плохо закрыта.

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Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки, – рассказывает представитель метрополитена.



Кота пытаются поймать / Фото Натальи Макогон

Животное ужасно испугалась. 2 дня кот вовсе не появлялся, его не могли найти на станции. А на 3-й день котик пришел.

Однако домашний любимец очень пуглив и не идет в руки. Поймать его пока не удалось. Ж ивотное до сих пор бегает по станции.



Кот испугался и не идет в руки / Фото Натальи Макогон

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.

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