Об инциденте сообщила заместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон. Вероятно, котик сбежал, потому что переносная клетка была плохо закрыта.
Важно Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца
Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки, – рассказывает представитель метрополитена.
Кота пытаются поймать / Фото Натальи Макогон
Животное ужасно испугалась. 2 дня кот вовсе не появлялся, его не могли найти на станции. А на 3-й день котик пришел.
Однако домашний любимец очень пуглив и не идет в руки. Поймать его пока не удалось. Животное до сих пор бегает по станции.
Кот испугался и не идет в руки / Фото Натальи Макогон
Трогательно Спасенная обезьянка: как маленькая зверушка встретила свою новую семью
Владелица кота волнуется и верит, что его удастся поймать. Для этого в техническом помещении станции установили специальную кошачью ловушку. Волонтеры и работники метрополитена надеются, что котик проголодается и попадет туда.