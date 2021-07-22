Кошка увидела, что в сарае, в котором спали ее котята, произошел пожар. Она получила значительные повреждения и едва не погибла сама.

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Кошка несколько раз бросалась в огонь

Случай произошел на фермерском хозяйстве в городе Эдмонтон в Канаде. Кошка Минки жила там "на вольных хлебах", не принадлежа кому-то одному. Однажды в хозяйственном помещении, где киса жила с котятами, произошел пожар.

Увидев огонь, кошка полетела в сарай, чтобы спасти своих детей. Одного из них она смогла живым вытащить из огня. За другими возвращалась несколько раз, однако тщетно.



Минки пожертвовала собой ради котенка / Фото с Furget Me Not Animal Rescue

Она очень обожгла лапы, носик и шерсть. Впоследствии Минки и ее спасенный сынок, которого назвали Фрэнсис, оказались у волонтеров. Люди, у которых она жила, не смогли бы оплатить ее лечение и обеспечить надлежащий уход.

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Минки выздоравливает и социализируется

За неделю ранения кошки стали заживать. Волонтеры поделились соответствующими фото и написали, что тронуты вниманием к кошке-спасительнице. Благотворители помогли ей получить необходимое лечение.

Сейчас и взрослая кошечка, и ее малыш стали гораздо более социализированными. Они уже не боятся людей, активно играют и едят. Котенок уже ест не только молоко, поэтому скоро может быть пристроен в новую семью.

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