Кішка побачила, що у сараї, в якому спали її кошенята, сталася пожежа. Вона отримала значні ушкодження і ледь не загинула сама.

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Кішка декілька разів кидалася у полум'я

Випадок стався на фермерському господарстві у місті Едмонтон у Канаді. Кішка Мінкі жила там "на вільних хлібах", не належачи комусь одному. Одного дня у господарському приміщенні, де киця жила з кошенятами, сталася пожежа.

Побачивши вогонь, киця полетіла у сарай, аби врятувати своїх малюків. Одного з них вона змогла живим витягти з вогню. За іншими поверталася декілька разів, однак марно.



Мінкі пожертвувала собою заради кошеняти / Фото з Furget Me Not Animal Rescue

Вона страшенно обпекла лапи, носик і шерсть. Згодом Мінкі та її врятований синок, якого назвали Френсіс, опинилися у волонтерів. Люди, у яких вона жила, не змогли б оплатити її лікування та забезпечити належний догляд.

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Мінкі одужує і соціалізується

За тиждень поранення кішки стали заживати. Волонтери поділилися відповідними фото і написали, що зворушені увагою до кішки-рятівниці. Благодійники допомогли їй отримати необхідне лікування.

Зараз і доросла киця, і її малюк стали набагато соціалізованішими. Вони вже не бояться людей, активно граються і їдять. Кошеня вже їсть не лише молоко, відтак скоро може бути прилаштований у нову родину.

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Кошеня Френсіс і його мама Мінкі одужують і граються з людьми: дивіться відео