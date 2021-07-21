Якщо ви давно мріяли врятувати безпритульну тварину – ці фото можуть надихнути вас на чудовий крок. Песики, які потрапили додому, міняються просто дивовижно.

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Собака через 2 роки після всиновлення



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Лікарі казали, що хворе цуценя не виживе, а йому вже рік і воно одужало



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Красуня Майя



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Цей песик не міг ходити, а тепер він король доріг



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Тільки погляньте на це перетворення



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Сумний собака став щасливим



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Справжній красень



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Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Здоровий та щасливий пес



Фото Boredpanda

День, коли власники взяли малюка і те, яким він виріс



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Радість на мордочці песика



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Ніхто не вірив, що песик стане таким



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Із занедбаного малюка може вирости такий щасливий пес



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Не бійтеся брати тварин з притулку або вулиці – любов та турбота творять дива!