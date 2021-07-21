Если вы давно мечтали спасти бездомное животное – эти фото могут вдохновить вас на замечательный шаг. Собачки, которые попали домой, меняются просто удивительно.
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Собака через 2 года после усыновления
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Врачи говорили, что больной щенок не выживет, а ему уже год и он выздоровел
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Красавица Майя
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Этот песик не мог ходить, а теперь он король дорог
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Только посмотрите на это превращение
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Печальный пес стал счастливым
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Настоящий красавец
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Здоровый и счастливый пес
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День, когда владельцы взяли малыша и то, каким он вырос
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Радость на мордочке собачки
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Никто не верил, что собака станет такой
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Из покинутого малыша может вырасти такой счастливый пес
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