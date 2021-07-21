Если вы давно мечтали спасти бездомное животное – эти фото могут вдохновить вас на замечательный шаг. Собачки, которые попали домой, меняются просто удивительно.

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Собака через 2 года после усыновления



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Врачи говорили, что больной щенок не выживет, а ему уже год и он выздоровел



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Красавица Майя



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Этот песик не мог ходить, а теперь он король дорог



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Только посмотрите на это превращение



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Печальный пес стал счастливым



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Настоящий красавец



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Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Здоровый и счастливый пес



Фото Boredpanda

День, когда владельцы взяли малыша и то, каким он вырос



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Радость на мордочке собачки



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Никто не верил, что собака станет такой



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Из покинутого малыша может вырасти такой счастливый пес



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