Добро, дружба и помощь: дети в восторге от этих книг о собаках

Если ваш малыш обожает животных и хочет узнавать истории про собачек, предложите ему какую-то из книг этой подборки. Они будут интересны детям от 3 до 7 лет.
Дети с удовольствием станут слушать истории, которые им будут читать родители. А старшие дети смогут прочитать эти простые и добрые сказки о собаках самостоятельно.
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В саду сидел мудрец
Аня Хромова
Фото Yakaboo
В этой книге рассказывается о мальчике Давиде и его друге – щенке Бублике. Семья Давида живет в Умани, и однажды туда приезжает знаменитый мудрец Раби Нахман. Давид мечтал поговорить со знаменитостью, а пес помог ему как умел – забежал прямо в сад к мудрецу. Давиду ничего не осталось, как идти за своей собакой.
История, которую рассказала Жука
Грася Олийко
Фото Yakaboo
Это история про 2 маленьких бездомных собак Жуку и Сириуса. Малыши бродили по улицам зимой и даже оказались в лесу. Однажды собакам повезло и их забрала к себе семья. Собачки благодарили людей за любовь изо всех сил.
Как хорошо, что есть Боб
Мэтью Морган
Фото Yakaboo
Мальчик Макс имеет много разных страхов и тревог. Но когда у ребенка появился друг – собака Боб, жизнь начала налаживаться. Боб не боится ни монстров, ни пауков, ни собственной тени. Беззаботный щенок помогает мальчику избавиться от собственных страхов.Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .
Мне не нужна собака
Таис Золотковская
Фото Yakaboo
Мальчик Максим очень любил играть на планшете, и вдруг ему пришлось переехать с родителями в деревню. Парню не нравится буквально все. Даже лохматая собачка Роза, которая досталась семье вместе с домом, не вызывает у него интереса. Вот если бы она была виртуальной, как компьютерные игры...
Но именно Роза помогла Максиму полюбить природу и реальный мир и сумела превратиться из ненужного песика в настоящего друга.
Трогательно Бездомная собака стала моделью: невероятная история с фото
Тот еще песик
Даниэль Пеннак
Фото Yakaboo
Собаке со странным прозвищем Песик не повезло с внешностью. Но настойчивый пес сумел выбраться со свалки, где его покинули, и пошел искать свою маленькую хозяйку. Но и тогда пес не находит абсолютного покоя – к животному иногда относятся как к игрушке. В этой книге поднимают важную тему ответственности за своих любимцев, которую обязательно нужно понять детям.