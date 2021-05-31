Добро, дружба и помощь: дети в восторге от этих книг о собаках

Если ваш малыш обожает животных и хочет узнавать истории про собачек, предложите ему какую-то из книг этой подборки. Они будут интересны детям от 3 до 7 лет.

Дети с удовольствием станут слушать истории, которые им будут читать родители. А старшие дети смогут прочитать эти простые и добрые сказки о собаках самостоятельно.

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В саду сидел мудрец

Аня Хромова



Фото Yakaboo

В этой книге рассказывается о мальчике Давиде и его друге – щенке Бублике. Семья Давида живет в Умани, и однажды туда приезжает знаменитый мудрец Раби Нахман. Давид мечтал поговорить со знаменитостью, а пес помог ему как умел – забежал прямо в сад к мудрецу. Давиду ничего не осталось, как идти за своей собакой.

История, которую рассказала Жука

Грася Олийко



Фото Yakaboo

Это история про 2 маленьких бездомных собак Жуку и Сириуса. Малыши бродили по улицам зимой и даже оказались в лесу. Однажды собакам повезло и их забрала к себе семья. Собачки благодарили людей за любовь изо всех сил.

Как хорошо, что есть Боб

Мэтью Морган



Фото Yakaboo

Мальчик Макс имеет много разных страхов и тревог. Но когда у ребенка появился друг – собака Боб, жизнь начала налаживаться. Боб не боится ни монстров, ни пауков, ни собственной тени. Беззаботный щенок помогает мальчику избавиться от собственных страхов.

Мне не нужна собака

Таис Золотковская

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®



Фото Yakaboo

Мальчик Максим очень любил играть на планшете, и вдруг ему пришлось переехать с родителями в деревню. Парню не нравится буквально все. Даже лохматая собачка Роза, которая досталась семье вместе с домом, не вызывает у него интереса. Вот если бы она была виртуальной, как компьютерные игры...

Но именно Роза помогла Максиму полюбить природу и реальный мир и сумела превратиться из ненужного песика в настоящего друга.

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Тот еще песик

Даниэль Пеннак



Фото Yakaboo

Собаке со странным прозвищем Песик не повезло с внешностью. Но настойчивый пес сумел выбраться со свалки, где его покинули, и пошел искать свою маленькую хозяйку. Но и тогда пес не находит абсолютного покоя – к животному иногда относятся как к игрушке. В этой книге поднимают важную тему ответственности за своих любимцев, которую обязательно нужно понять детям.