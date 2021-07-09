В Киеве можно бесплатно вакцинировать питомца от бешенства: как и где это сделать
Источник:КГГА
В Святошинском районе Киева 11 июля бесплатно будут регистрировать и вакцинировать от бешенства домашних животных. Все, что нужно иметь: любимца и его ветеринарный паспорт.
Вакцинировать животных будут специалисты муниципальной ветклиники. К тому же любимцев можно будет чипировать и зарегистрировать в системе "Реестр домашних животных".
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Где и когда можно бесплатно привить любимца
В воскресенье, 11 июля, с 13:00 до 15:00 в парке "Юность" Святошинского района. Специалисты напомнили: для осуществления процедур необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт.
Процедуры чипирования и вакцинации будут проводить бесплатно в рамках информационно-просветительской кампании. Цель кампании – популяризация ответственного отношения к любимцам.
К тому же во время мероприятия можно будет занести любимца в Реестр домашних животных. Это единственная киевская городская сеть для регистрации домашнего любимца и хранения всей важной информации о нем. Это удобный инструмент, чтобы вернуть потерянное животное владельцу.Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.
Домашних любимцев будут чипировать и вакцинировать / Фото с freepik.com
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Главное о вакцинации от бешенства
Данные по Neovetlab
- Вакцинация – единственный эффективный способ профилактики смертельно опасной болезни бешенства.
- Прививки против бешенства является абсолютно безопасными и никакого влияния на рост и развитие животного не имеет.
- Вакцинируют животных начиная с 3-месячного срока.
- Ревакцинировать любимца нужно ежегодно.
- Врач ветеринарной медицины делает отметку в ветеринарном паспорте, где указывает название вакцины, подпись, печать, дату после проверки идентификации животного.