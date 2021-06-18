Киевская команда спасения животных ежедневно выезжает на вызовы к котикам, попавшим в трудные ситуации. Специалисты рассказывают, как сделать жизнь вашего кота счастливой и избежать лишних стрессов.
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Защитные решетки на окнах
Это должны быть не антимоскитные сетки, которые легко сломать, а система "антикошка". Даже если кот живет у вас много лет и никогда не пробовал прыгнуть из окна, это не является гарантией безопасности. Любая птица или насекомое могут стать причиной инстинктивного порыва.
Установите на окна защитные сетки / Фото Depositphotos
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Нельзя открывать окна на режим "проветривание"
Даже если на окнах есть сетка, кот может застрять в треугольном проеме окна. Травмы, которые может получить животное, чаще всего бывают смертельными. Кот, который застрял в окне, уже не может выбраться сам и медленно проваливается вниз, а его тело травмируется. Для того чтобы открывать окна на проветривание, нужно использовать специальный ограничитель, который оставляет только узкое пространство для воздуха.
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Закрывайте вентиляцию
Все выходы в вентиляционные шахты должны быть прочно закрыты. Даже если они расположены на потолке. Коты могут добраться почти куда угодно, а из вентиляции их очень сложно достать живыми и невредимыми.
Убедитесь, что ваш дом безопасен для кота / Фото Unsplash
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Тщательно закройте все выходы в коммуникации
Это касается отверстий под ванной, люков для ревизии труб и тому подобное. Все узкие места должны быть недоступными для котиков. Желательно закрывать их не только пластиковыми заглушками, а еще и замками – ведь животное может подцепить пластик когтями и открыть отверстие.
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Кот может выскочить из дверей
Когда выходите из дома, следите, котик не выскочил из дверей. Иногда для этого достаточно одной секунды.
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Самовигул опасен
Не отпускайте животное на самовигул. Это очень опасно. С животным может случиться что угодно, а вы даже не будете знать об этом.
Не отпускайте кота на самовигул / Фото Unsplash
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Специалисты по спасению советуют не выгуливать кошек
Кошки не нуждаются в выгуле. Они обычно очень плохо ходят на поводке, а из любого ошейника или шлейки могут очень легко выскользнуть.
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Транспортируйте кота в переноске
Лучше всего – выбирать надежную переноску с металлическими дверцами. Нежелательно носить котика в мягких сумках, переносках со специальным люком для кормления, а также в корзинках. Оттуда кот может запросто убежать.
Даже если ваш котик очень ручной, не нужно носить его без переноски. В незнакомом месте или при стрессе животное может перестать узнавать владельца, начать кусаться и вырваться из рук.
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Из любой переноски кот может убежать, поэтому желательно, чтобы на нем всегда был ошейник с адресником. В идеале – животное должно быть чипировано, ведь адресник также просто потерять.