Київська команда порятунку тварин щодня виїжджає на виклики до котиків, які потрапили в скрутні ситуації. Фахівці розповідають, як зробити життя вашого кота щасливим та уникнути зайвих стресів.

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Захисні решітки на вікнах

Це мають бути не антимоскітні сітки, які легко зламати, а система "антикішка". Навіть якщо кіт живе у вас багато років і ніколи не пробував стрибнути з вікна, це не є гарантією безпеки. Будь-який птах чи комаха можуть стати причиною інстинктивного пориву.



Встановіть на вікна захисні сітки / Фото Depositphotos

Найстаршому коту, якому потрібна була допомога Kyiv Animal Rescue Group, було 18 років. Усе життя він сидів на вікні й раптом стрибнув. На щастя, котик не постраждав.

Не можна відкривати вікна на режим "провітрювання"

Навіть якщо на вікнах є сітка, кіт може застрягнути в трикутному отворі вікна. Травми, які може отримати тварина, найчастіше бувають смертельними. Кіт, який застряг у вікні, вже не може вилізти сам й повільно провалюється донизу, а його тіло травмується. Для того, щоб відкривати вікна на провітрювання, потрібно використовувати спеціальний обмежувач, що залишає тільки вузенький простір для повітря.

Закривайте вентиляцію

Усі виходи до вентиляційних шахт мають бути міцно закриті. Навіть якщо вони розташовані на стелі. Коти можуть дістатися майже куди завгодно, а з вентиляції їх дуже складно дістати живими й неушкодженими.



Переконайтеся, що ваш дім безпечний для кота / Фото Unsplash

Ретельно закрийте всі виходи в комунікації

Це стосується отвору під ванною, люків для ревізії труб тощо. Всі вузькі місця мають бути недоступними для котиків. Бажано закривати їх не тільки пластиковими заглушками, а ще й замками – адже тварина може підчепити пластик кігтями й відкрити отвір.

Кіт може вискочити з дверей

Коли виходите з дому, стежте, чи котик не вискочив із дверей. Інколи для цього достатньо однієї секунди.

Самовигул небезпечний

Не випускайте тварину на самовигул. Це дуже небезпечно. З твариною може трапитися що завгодно, а ви навіть не знатимете про це.



Не випускайте кота на самовигул / Фото Unsplash

Фахівці з порятунку радять не вигулювати котів

Кішки не потребують вигулу. Вони зазвичай дуже погано ходять на повідку, а з будь-якого нашийника чи шлейки можуть дуже легко вислизнути.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Транспортуйте кота в переносці

Найкраще – обирати надійну переноску з металевими дверцятами. Небажано носити котика у м'яких сумках, переносках зі спеціальним люком для годування, а також в корзинках. Звідти кіт може втекти.

Навіть якщо ваш котик дуже ручний, не потрібно носити його без переноски. У незнайомому місці або при стресі тварина може перестати впізнавати власника, почати кусатися й вирватися з рук.

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З будь-якої переноски кіт може втекти, тому бажано, щоб на ньому зажди був нашийник з адресником. В ідеалі – тварина має бути чипована, адже адресник також легко загубити.