Київська команда порятунку тварин щодня виїжджає на виклики до котиків, які потрапили в скрутні ситуації. Фахівці розповідають, як зробити життя вашого кота щасливим та уникнути зайвих стресів.

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Це мають бути не антимоскітні сітки, які легко зламати, а система "антикішка". Навіть якщо кіт живе у вас багато років і ніколи не пробував стрибнути з вікна, це не є гарантією безпеки. Будь-який птах чи комаха можуть стати причиною інстинктивного пориву.

Встановіть на вікна захисні сітки
Встановіть на вікна захисні сітки / Фото Depositphotos

Навіть якщо на вікнах є сітка, кіт може застрягнути в трикутному отворі вікна. Травми, які може отримати тварина, найчастіше бувають смертельними. Кіт, який застряг у вікні, вже не може вилізти сам й повільно провалюється донизу, а його тіло травмується. Для того, щоб відкривати вікна на провітрювання, потрібно використовувати спеціальний обмежувач, що залишає тільки вузенький простір для повітря.

Усі виходи до вентиляційних шахт мають бути міцно закриті. Навіть якщо вони розташовані на стелі. Коти можуть дістатися майже куди завгодно, а з вентиляції їх дуже складно дістати живими й неушкодженими.

Переконайтеся, що ваш дім безпечний для кота
Переконайтеся, що ваш дім безпечний для кота / Фото Unsplash

Це стосується отвору під ванною, люків для ревізії труб тощо. Всі вузькі місця мають бути недоступними для котиків. Бажано закривати їх не тільки пластиковими заглушками, а ще й замками – адже тварина може підчепити пластик кігтями й відкрити отвір.

Коли виходите з дому, стежте, чи котик не вискочив із дверей. Інколи для цього достатньо однієї секунди.

Не випускайте тварину на самовигул. Це дуже небезпечно. З твариною може трапитися що завгодно, а ви навіть не знатимете про це.

Не випускайте кота на самовигул
Не випускайте кота на самовигул / Фото Unsplash

Кішки не потребують вигулу. Вони зазвичай дуже погано ходять на повідку, а з будь-якого нашийника чи шлейки можуть дуже легко вислизнути.

Найкраще – обирати надійну переноску з металевими дверцятами. Небажано носити котика у м'яких сумках, переносках зі спеціальним люком для годування, а також в корзинках. Звідти кіт може втекти.

Навіть якщо ваш котик дуже ручний, не потрібно носити його без переноски. У незнайомому місці або при стресі тварина може перестати впізнавати власника, почати кусатися й вирватися з рук.

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З будь-якої переноски кіт може втекти, тому бажано, щоб на ньому зажди був нашийник з адресником. В ідеалі – тварина має бути чипована, адже адресник також легко загубити.

 