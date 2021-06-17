Тварина залізла на батарею, над якою висить настінний годинник, зіп'ялася на задні лапки… І почала робити магію з часом, переводячи стрілки уперед.

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Кішка гралася зі стрілками, гойдала їх вгору і донизу, а потім, зрештою, добряче прокрутила їх вперед.

Коли ще не час вечеряти, а ти вже зголодніла, – так підписав відео його автор.

Сподіваємося, киця більше не буде так робити, бо одного разу господарі можуть добряче кудись спізнитися.

Відео з кицею-чарівницею назбирало 100 тисяч переглядів у твітері.