Животное залезло на батарею, над которой висят настенные часы, стало на задние лапки... И начало делать магию со временем, переводя стрелки вперед.

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Кошка играла со стрелками, качала их вверх и вниз, а затем, в конце концов, изрядно прокрутила их вперед.

Когда еще не время ужинать, а ты уже проголодалась, – так подписал видео автор.

Надеемся, кошка больше не будет так делать, потому что однажды хозяева могут сильно куда-то опоздать.

Видео с кошкой-волшебницей собрало 100 тысяч просмотров в твиттере.