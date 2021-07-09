Вакцинировать животных будут специалисты муниципальной ветклиники. К тому же любимцев можно будет чипировать и зарегистрировать в системе "Реестр домашних животных".

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В воскресенье, 11 июля, с 13:00 до 15:00 в парке "Юность" Святошинского района. Специалисты напомнили: для осуществления процедур необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт.

Процедуры чипирования и вакцинации будут проводить бесплатно в рамках информационно-просветительской кампании. Цель кампании – популяризация ответственного отношения к любимцам.

К тому же во время мероприятия можно будет занести любимца в Реестр домашних животных . Это единственная киевская городская сеть для регистрации домашнего любимца и хранения всей важной информации о нем. Это удобный инструмент, чтобы вернуть потерянное животное владельцу.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.



Домашних любимцев будут чипировать и вакцинировать / Фото с freepik.com

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Данные по Neovetlab