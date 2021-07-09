Вакцинуватимуть тварин фахівці муніципальної ветклініки. До того ж улюбленців можна буде чипувати і зареєструвати у системі "Реєстр домашніх тварин".

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Де і коли можна безкоштовно щепити улюбленця

У неділю, 11 липня, із 13:00 до 15:00 у парку "Юність" Святошинського району. Спеціалісти нагадали: для здійснення процедур необхідно мати при собі ветеринарний паспорт.

Процедури чипування та вакцинації проводитимуть безкоштовно в рамках інформаційно-просвітницької кампанії. Мета кампанії – популяризація відповідального ставлення до улюбленців.

До того ж під час заходу можна буде занести улюбленця у Реєстр домашніх тварин. Це єдина київська міська мережа для реєстрації домашнього улюбленця та зберігання всієї важливої інформації щодо нього. Це зручний інструмент, щоб повернути загублену тварину власнику.

Огляд у ветеринара
Домашніх улюбленців будуть чипувати і вакцинувати / Фото з freepik.com

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Головне про вакцинацію від сказу

Дані з Neovetlab

  • Вакцинація – єдиний ефективний спосіб профілактики смертельно небезпечної хвороби сказу.
  • Щеплення проти сказу є абсолютно безпечним і жодного впливу на ріст та розвиток тварини не має.
  • Вакцинують тварин починаючи із 3-місячного терміну.
  • Ревакцинувати улюбленця потрібно кожного року.
  • Лікар ветеринарної медицини робить відмітку у ветеринарному паспорті, де вказує назву вакцини, підпис, печатку, дату після перевірки ідентифікації тварини.