Украинские полярники показали прыжки горбатого кита: кадры, от которых у вас перехватит дыхание

Одно из самых удивительных явлений в Антарктике – прыжки китов. Но увидеть танцы этих морских великанов выдается нечасто. Украинским полярникам повезло.

Они зафиксировали это редкое зрелище на видео. Как прыгают горбатые киты в Антарктике, показал Национальный антарктический научный центр.

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Как прыгают горбатые киты

В отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOOA) было обнаружено, что горбатые киты, как известно, являются самыми прыгучими представителями подотряда усатых китов. Эти величественные существа, которых насчитывается около 20 видов, демонстрируют уникальное поведение, выпрыгивая с поверхности воды.

На видео из воды выныривает молодой представитель горбачей. Именно этот вид считается наиболее прыгучим среди своего подотряда усатых китов,

– отметили полярники.

На английском это называется breaching whale – то есть кит, вырывающийся из воды. Он может выпрыгнуть полностью (когда над поверхностью появляется большая часть тела животного) или частично.

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Также во время прыжков бывают разные типы оборотов – по часовой стрелке, против нее или вообще без поворота, когда кит падает на спину или бок.

Ученые имеют несколько предположений, почему киты так делают:

возможно, именно так киты пытаются избавиться от паразитов, которые массово живут на их коже, уменьшить раздражение от них и "почесаться" о воду.

другой вариант – коммуникация между собой. Звук прыжка слышно достаточно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал.

При этом полярники подчеркнули, что это лишь гипотезы, поскольку им до сих пор известно очень мало об этих крупнейших животных планеты, сильно истребленных человеком во время китобойного промысла.

Украинские полярники продолжают изучать китов / Фото НАНЦ

В то же время сейчас украинские ученые активно приобщаются к изучению китообразных в Антарктике 2018 года. В частности, на станции "Академик Вернадский" была начата комплексная программа их исследования. Она, в частности, включает фотоидентификацию, отбор биопсий и запись звуков китов.