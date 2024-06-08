Чтобы не быть поцарапанным: как мыть кота и действительно ли это надо делать

Большинство кошек испытывают отвращение к воде, что делает купание потенциальным вызовом для многих владельцев домашних любимцев. Это часто приводит к царапинам и укусам, поскольку кошки могут испытывать дискомфорт или страх во время этого процесса.

А, возможно, котов просто не нужно мыть так часто, как принято это делать. Чтобы узнать больше о правильной технике мытья котов – читайте материал!

Может заинтересовать Можно ли кошкам хлеб: запомните раз и навсегда

Когда надо мыть кота?

Существует несколько причин, почему вашему коту может понадобиться купание:

внешние паразиты, например, блохи;

въедливая грязь или вещества, такие как краска или сок;

снижение способности ухаживать за собой из-за возраста или веса;

у кота длинная шерсть, которая легко собирает грязь;

у вас бесшерстный кот, поэтому кожное сало (маслянистое вещество, вырабатываемое организмом для защиты и увлажнения кожи) не впитывается.

Специалисты по кошачьей гигиене утверждают, что не существует четкого правила, когда речь идет о купании котов. Однако рекомендуется помнить, что чрезмерное купание может лишить их шерсть эфирных масел.

Длинношерстные породы, такие как персы, могут нуждаться в более регулярном груминге для поддержания блестящей, безупречной шерсти без колтунов. И наоборот, короткошерстные коты, как правило, нуждаются в еженедельном расчесывании и редком купании, когда они загрязняются.

Как помыть кота правильно?

Расчешите шерсть кота и подстригите когти

Перед тем, как мыть любимца, расчешите его, чтобы удалить спутанную шерсть и лишний мусор. Подстригание когтей поможет вам избежать царапин.

Подготовьте место для мытья

Место, где вы моете кота, должно быть относительно невысоким, чтобы он не поранился, если попытается прыгнуть или убежать. Хорошая идея – положить на пол полотенце, за которое кот может ухватиться рядом с ванной или умывальником – таким образом коту будет спокойнее.

Проверьте, комфортно ли вашему коту в ванной или под душем. Некоторые коты, кажется, не против ванны, и для таких котов ванна или быстрое мытье могут быть проще. Для котят и маленьких кошек лучше всего подойдет раковина. Более крупных котов можно мыть в ванне.

Проверьте температуру воды

Вода, которой вы моете кота, не должна быть слишком теплой или холодной. Коты любят воду комнатной температуры.

Держите кота крепко, но мягко

Осторожно придерживайте любимца за холку – чем комфортнее и безопаснее животное чувствует себя, тем лучше. Кот, который чувствует себя в безопасности, позволит себя помыть легче, чем испуганный.

Осторожно намочите кота

Медленно начинайте мыть кота. Если кота нужно помыть полностью, начните с намачивания лап, затем перейдите к лапам и, в конце концов, к телу. Однако не мочите морду кота.

Как правильно помыть кота / Фото pethelpful

Нанесите шампунь

Намыльте шерсть кота шампунем, избегая попадания в глаза и уши. Проверьте на этикетке, нужно ли разбавлять мыло водой. Тщательно промойте шерсть – остатки мыла могут вызвать раздражение кожи.

Высушите кота

Полотенца могут быть эффективными после мытья кота. Для длинношерстных котов попробуйте завернуть и подержать их, поскольку растирание может спутать их шерсть. Фен на низкой температуре также может помочь, если ваш кот хорошо его переносит.

К слову, прожив с кошкой достаточно долго, мы можем начать разговаривать с любимцем. Кошка мяукает, мы что-то говорим в ответ, или даже издаем звук, подобный мяуканью. Но это совсем не основной способ общения с другими кошками – его используют только для людей.