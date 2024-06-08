А, можливо, котів просто не потрібно мити так часто, як заведено це робити. Щоб дізнатися більше про правильну техніку миття котів – читайте матеріал!

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Коли треба мити кота?

Існує декілька причин, чому вашому коту може знадобитися купання:

зовнішні паразити, наприклад, блохи;

в'їдливий бруд або речовини, такі як фарба чи сік;

зниження здатності доглядати за собою через вік або вагу;

у кота довга шерсть, яка легко збирає бруд;

у вас безшерстий кіт, тому шкірне сало (масляниста речовина, що виробляється організмом для захисту та зволоження шкіри) не вбирається.

Фахівці з котячої гігієни стверджують, що не існує чіткого правила, коли йдеться про купання котів. Однак рекомендується пам'ятати, що надмірне купання може позбавити їхню шерсть ефірних олій.

Довгошерсті породи, такі як перси, можуть потребувати більш регулярного грумінгу для підтримки блискучої, бездоганної шерсті без ковтунів. І навпаки, короткошерсті коти, як правило, потребують щотижневого розчісування і рідкісного купання, коли вони забруднюються.

Як помити кота правильно?

Розчешіть шерсть кота і підстрижіть кігті

Перед тим, як мити улюбленця, розчешіть його, щоб видалити сплутану шерсть та зайве сміття. Підстригання кігтів допоможе вам уникнути подряпин.

Підготуйте місце для миття

Місце, де ви миєте кота, має бути відносно невисоким, щоб він не поранився, якщо спробує стрибнути або втекти. Хороша ідея – покласти на підлогу рушник, за який кіт може вхопитися поруч з ванною або умивальником – таким чином коту буде спокійніше.

Перевірте, чи комфортно вашому коту у ванні або під душем. Деякі коти, здається, не проти ванни, і для таких котів ванна або швидке миття можуть бути простішими. Для кошенят і маленьких котів найкраще підійде раковина. Більших котів можна мити у ванні.

Перевірте температуру води

Вода, якою ви миєте кота, не повинна бути занадто теплою або холодною. Коти люблять воду кімнатної температури.

Тримайте кота міцно, але м'яко

Обережно притримуйте улюбленця за загривок – чим комфортніше і безпечніше тваринка почувається, тим краще. Кіт, який відчуває себе в безпеці, дозволить себе помити легше, ніж переляканий.

Обережно намочіть кота

Повільно починайте мити кота. Якщо кота потрібно помити повністю, почніть з намочування лап, потім перейдіть до лап і, зрештою, до тіла. Проте не мочіть морду кота.

Як правильно помити кота / Фото pethelpful

Нанесіть шампунь

Намильте шерсть кота шампунем, уникаючи потрапляння в очі та вуха. Перевірте на етикетці, чи потрібно розбавляти мило водою. Ретельно промийте шерсть – залишки мила можуть викликати подразнення шкіри.

Висушіть кота

Рушники можуть бути ефективними після миття кота. Для довгошерстих котів спробуйте загорнути і потримати їх, оскільки розтирання може сплутати їхню шерсть. Фен на низькій температурі також може допомогти, якщо ваш кіт добре його переносить.

До слова, проживши з кішкою досить довго, ми можемо почати розмовляти з улюбленцем. Кішка нявкає, ми щось говоримо у відповідь, або навіть видаємо звук, подібний до нявкання. Але це зовсім не основний спосіб спілкування з іншими кішками – його використовують лише для людей.