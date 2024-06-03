Експерти відповіли на досить поширене запитання про те, як котячий організм відреагує на вживання вихованцем хліба. І відповідь досить неоднозначна.
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Коли хліб може бути шкідливим для вихованця?
У нещодавньому звіті експерти підтвердили, що котам безпечно їсти хліб у помірних кількостях. Однак не рекомендується перегодовувати котів цим смаколиком, оскільки це може призвести до потенційних проблем зі здоров'ям.
Втім, радять обмежити вживання борошна в раціоні як людей, так і котів. Дослідження показують, що, як і люди, тварини також можуть набирати вагу від споживання хлібних продуктів. Найкраще споживати таку їжу лише раз на тиждень, щоб підтримувати здоровий раціон.
Також не варто давати котику хлібобулочні вироби з різними добавками у вигляді приправ, часнику, родзинок, горіхів тощо. В іншому разі тварина може серйозно отруїтися.
Якщо ваша кішка страждає від проблем зі шлунком, то хліб для неї й зовсім протипоказаний.
Чи можна котам давати хліб / Фото Unsplash
До слова, коти віддають перевагу сну зі своїми господарями. Ці пухнасті компаньйони часто обирають для сну місце біля ніг. Чому тварини лягають в ногах, з'ясував Pets 24.