Эксперты ответили на довольно распространенный вопрос о том, как кошачий организм отреагирует на употребление питомцем хлеба. И ответ довольно неоднозначный.

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Когда хлеб может быть вредным для питомца?

В недавнем отчете эксперты подтвердили, что котам безопасно есть хлеб в умеренных количествах. Однако не рекомендуется перекармливать котов этим лакомством, поскольку это может привести к потенциальным проблемам со здоровьем.

Впрочем, советуют ограничить употребление муки в рационе как людей, так и котов. Исследования показывают, что, как и люди, животные также могут набирать вес от потребления хлебных продуктов. Лучше всего потреблять такую пищу только раз в неделю, чтобы поддерживать здоровый рацион.

, Также не стоит давать котику хлебобулочные изделия с различными добавками в виде приправ, чеснока, изюма _COPY2 орехов и тому подобное. В противном случае животное может серьезно отравиться.

Помните: кошкам можно давать хлеб только с самым простым составом, который не нанесет вреда чувствительному пищеварению любимца.

Если ваша кошка страдает от проблем с желудком, то хлеб для нее и вовсе противопоказан.



Можно ли котам давать хлеб / Фото Unsplash

К слову, коты предпочитают спать со своими хозяевами. Эти пушистые компаньоны часто выбирают для сна место у ног. Почему животные ложатся в ногах, выяснил Pets 24.