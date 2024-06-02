Кроме того, не исключено, что аллергия кота может обостряться из-за присутствия собаки, которая спит рядом. Эксперты рассказали, могут ли коты иметь аллергию на собак и что с этим делать.
Читайте также Сигнал для избранных: почему на самом деле кошки мяукают только для людей
Может ли у кошек быть аллергия на собак?
У котов может развиться аллергия на собак – явление, которое недостаточно изучено и считается редким.
Когда мы проводим внутрикожное тестирование на аллергию у кошек, "собачий эпителий" является одним из аллергенов, на наличие которых мы проверяем кошек из группы, состоящей примерно из 60 аллергенов окружающей среды, включая пыльцу, плесень и клещи домашней пыли,
– говорит ветеринарный дерматолог Элизабет Фальк.
Ученые выяснили, что аллергия у кошек остается темой, окутанной тайной. Специалисты до сих пор не могут окончательно определить, какие породы собак могут провоцировать аллергические реакции у кошачьих компаньонов. Однако есть предположение, что породы, которые чаще линяют, потенциально могут распространять большее количество аллергенов.
Как определить, что у кошки аллергия на собак?
Если у вашей кошки аллергия это станет заметно. Есть ряд основных признаков, на которые стоит обратить внимание:
- кошка чешет кожу до потери меха и травмирования кожи;
- могут появиться корки, чешуйки, папулы или пустулы;
- кожа может стать розовой или красной;
- кошка может выдергивать свои волосы;
- появились слезотечение и чихание.
Чтобы точно определить, что вызывает аллергическую реакцию, а не ошибиться с диагнозом, надо провести анализ крови или кожный тест. Эти тесты сможет сделать ветеринар. Важно сразу обратиться к врачу, ведь через царапины и раны могут развиваться дрожжевые и бактериальные инфекции.
Может ли у кошки быть аллергия на собак / Фото Unsplash
Что делать, если у кошки аллергия на собак?
В сфере аллергии профилактика может быть недостижимой, но эффективное лечение и контроль вполне достижимы. 2 основных метода борьбы с аллергией включают лечение симптомов с помощью лекарств и повышение толерантности к аллергенам с помощью иммунотерапии, также известной как аллергические вакцины.
Цель вакцины – уменьшить или полностью устранить потребность в лекарствах, и она эффективна примерно в 70 процентов случаев.
Аллергия обычно вызывается сочетанием генетических факторов и воздействия окружающей среды. Хотя изменение ДНК кота может быть недостижимым, эксперты предполагают, что модификация его окружения может играть решающую роль в управлении симптомами аллергии:
- делайте частую уборку, чтобы уменьшить количество шерсти;
- регулярно купайте собаку, чтобы снизить количество аллергенов.
Хотя предотвратить аллергию сложно, правильное лечение и уход помогут вашей кошке чувствовать себя лучше и уменьшат проявления аллергических реакций.