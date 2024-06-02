Кроме того, не исключено, что аллергия кота может обостряться из-за присутствия собаки, которая спит рядом. Эксперты рассказали, могут ли коты иметь аллергию на собак и что с этим делать.

Читайте также Сигнал для избранных: почему на самом деле кошки мяукают только для людей

Может ли у кошек быть аллергия на собак?

У котов может развиться аллергия на собак – явление, которое недостаточно изучено и считается редким.

Когда мы проводим внутрикожное тестирование на аллергию у кошек, "собачий эпителий" является одним из аллергенов, на наличие которых мы проверяем кошек из группы, состоящей примерно из 60 аллергенов окружающей среды, включая пыльцу, плесень и клещи домашней пыли,

– говорит ветеринарный дерматолог Элизабет Фальк.

Ученые выяснили, что аллергия у кошек остается темой, окутанной тайной. Специалисты до сих пор не могут окончательно определить, какие породы собак могут провоцировать аллергические реакции у кошачьих компаньонов. Однако есть предположение, что породы, которые чаще линяют, потенциально могут распространять большее количество аллергенов.

Как определить, что у кошки аллергия на собак?

Если у вашей кошки аллергия это станет заметно. Есть ряд основных признаков, на которые стоит обратить внимание:

кошка чешет кожу до потери меха и травмирования кожи;

могут появиться корки, чешуйки, папулы или пустулы;

кожа может стать розовой или красной;

кошка может выдергивать свои волосы;

появились слезотечение и чихание.

Чтобы точно определить, что вызывает аллергическую реакцию, а не ошибиться с диагнозом, надо провести анализ крови или кожный тест. Эти тесты сможет сделать ветеринар. Важно сразу обратиться к врачу, ведь через царапины и раны могут развиваться дрожжевые и бактериальные инфекции.



Может ли у кошки быть аллергия на собак / Фото Unsplash

Что делать, если у кошки аллергия на собак?

В сфере аллергии профилактика может быть недостижимой, но эффективное лечение и контроль вполне достижимы. 2 основных метода борьбы с аллергией включают лечение симптомов с помощью лекарств и повышение толерантности к аллергенам с помощью иммунотерапии, также известной как аллергические вакцины.

Цель вакцины – уменьшить или полностью устранить потребность в лекарствах, и она эффективна примерно в 70 процентов случаев.

Аллергия обычно вызывается сочетанием генетических факторов и воздействия окружающей среды. Хотя изменение ДНК кота может быть недостижимым, эксперты предполагают, что модификация его окружения может играть решающую роль в управлении симптомами аллергии:

делайте частую уборку, чтобы уменьшить количество шерсти;

регулярно купайте собаку, чтобы снизить количество аллергенов.

Хотя предотвратить аллергию сложно, правильное лечение и уход помогут вашей кошке чувствовать себя лучше и уменьшат проявления аллергических реакций.