Крім того, не виключено, що алергія кота може загострюватися через присутність собаки, яка спить поруч. Експерти розповіли, чи можуть коти мати алергію на собак і що з цим робити.

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Чи може у кішок бути алергія на собак?

У котів може розвинутися алергія на собак – явище, яке недостатньо вивчене і вважається рідкісним.

Коли ми проводимо внутрішньошкірне тестування на алергію у кішок, "собачий епітелій" є одним з алергенів, на наявність яких ми перевіряємо кішок із групи, що складається приблизно з 60 алергенів навколишнього середовища, включаючи пилок, плісняву та кліщі домашнього пилу,

– каже ветеринарний дерматолог Елізабет Фальк.

Вчені з'ясували, що алергія у котів залишається темою, оповитою таємницею. Фахівці досі не можуть остаточно визначити, які породи собак можуть провокувати алергічні реакції у котячих компаньйонів. Однак є припущення, що породи, які частіше линяють, потенційно можуть поширювати більшу кількість алергенів.

Як визначити, що у кішки алергія на собак?

Якщо у вашої кішки алергія це стане помітно. Є ряд основних ознак, на які варто звернути увагу:

кішка чухає шкіру до втрати хутра та травмування шкіри;

можуть з'явитися кірки, лусочки, папули або пустули;

шкіра може стати рожевою чи червоною;

кішка може висмикувати своє волосся;

з'явилися сльозотеча та чхання.

Щоб точно визначити, що спричиняє алергічну реакцію, а не помилитися з діагнозом, треба провести аналіз крові чи шкірний тест. Ці тести зможе зробити ветеринар. Важливо одразу звернутися до лікаря, адже через подряпини та рани можуть розвиватися дріжджові та бактеріальні інфекції.



Чи може у кішки бути алергія на собак / Фото Unsplash

Що робити, якщо у кішки алергія на собак?

У сфері алергії профілактика може бути недосяжною, але ефективне лікування та контроль цілком досяжні. 2 основні методи боротьби з алергією включають лікування симптомів за допомогою ліків та підвищення толерантності до алергенів за допомогою імунотерапії, також відомої як алергічні вакцини.

Мета вакцини – зменшити або повністю усунути потребу в ліках, і вона ефективна приблизно у 70 відсотків випадків.

Алергія зазвичай викликається поєднанням генетичних факторів та впливу навколишнього середовища. Хоча зміна ДНК кота може бути недосяжною, експерти припускають, що модифікація його оточення може відігравати вирішальну роль в управлінні симптомами алергії:

робіть часте прибирання, щоб зменшити кількість шерсті;

регулярно купайте собаку, щоб знизити кількість алергенів.

Хоча запобігти алергії складно, правильне лікування та догляд допоможуть вашій кішці почуватися краще та зменшать прояви алергічних реакцій.