Крім того, не виключено, що алергія кота може загострюватися через присутність собаки, яка спить поруч. Експерти розповіли, чи можуть коти мати алергію на собак і що з цим робити.
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Чи може у кішок бути алергія на собак?
У котів може розвинутися алергія на собак – явище, яке недостатньо вивчене і вважається рідкісним.
Коли ми проводимо внутрішньошкірне тестування на алергію у кішок, "собачий епітелій" є одним з алергенів, на наявність яких ми перевіряємо кішок із групи, що складається приблизно з 60 алергенів навколишнього середовища, включаючи пилок, плісняву та кліщі домашнього пилу,
– каже ветеринарний дерматолог Елізабет Фальк.
Вчені з'ясували, що алергія у котів залишається темою, оповитою таємницею. Фахівці досі не можуть остаточно визначити, які породи собак можуть провокувати алергічні реакції у котячих компаньйонів. Однак є припущення, що породи, які частіше линяють, потенційно можуть поширювати більшу кількість алергенів.
Як визначити, що у кішки алергія на собак?
Якщо у вашої кішки алергія це стане помітно. Є ряд основних ознак, на які варто звернути увагу:
- кішка чухає шкіру до втрати хутра та травмування шкіри;
- можуть з'явитися кірки, лусочки, папули або пустули;
- шкіра може стати рожевою чи червоною;
- кішка може висмикувати своє волосся;
- з'явилися сльозотеча та чхання.
Щоб точно визначити, що спричиняє алергічну реакцію, а не помилитися з діагнозом, треба провести аналіз крові чи шкірний тест. Ці тести зможе зробити ветеринар. Важливо одразу звернутися до лікаря, адже через подряпини та рани можуть розвиватися дріжджові та бактеріальні інфекції.
Чи може у кішки бути алергія на собак / Фото Unsplash
Що робити, якщо у кішки алергія на собак?
У сфері алергії профілактика може бути недосяжною, але ефективне лікування та контроль цілком досяжні. 2 основні методи боротьби з алергією включають лікування симптомів за допомогою ліків та підвищення толерантності до алергенів за допомогою імунотерапії, також відомої як алергічні вакцини.
Мета вакцини – зменшити або повністю усунути потребу в ліках, і вона ефективна приблизно у 70 відсотків випадків.
Алергія зазвичай викликається поєднанням генетичних факторів та впливу навколишнього середовища. Хоча зміна ДНК кота може бути недосяжною, експерти припускають, що модифікація його оточення може відігравати вирішальну роль в управлінні симптомами алергії:
- робіть часте прибирання, щоб зменшити кількість шерсті;
- регулярно купайте собаку, щоб знизити кількість алергенів.
Хоча запобігти алергії складно, правильне лікування та догляд допоможуть вашій кішці почуватися краще та зменшать прояви алергічних реакцій.