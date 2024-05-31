Кошка мяукает, мы что-то говорим в ответ, или даже издаем звук, подобный мяуканью. Но это совсем не основной способ общения с другими кошками – его используют только для людей. Но почему?

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Кошки не мяукают только для людей

В животном мире для общения между кошачьими используется разнообразный набор звуков. Однако мяуканье специально зарезервировано для избранных особей, и эта исключительность имеет важную цель.

Впервые животные используют мяуканье, чтобы привлечь внимание матери – таким образом они буквально требуют заботы. Во взрослом возрасте животные используют мяуканье в основном для людей, которые заботятся о них,

– говорит консультант по поведению котов из Сакраменто Микель Дельгадо.

Новые исследования показывают, что мяуканье у кошек возникло в процессе эволюции, как средство общения котят с матерями для получения от них заботы. Считается, что примерно 12 000 лет назад, когда люди начали одомашнивать котов, животные научились использовать мяуканье как способ взаимодействия и общения со своими спутниками-людьми.

Дельгадо обнаружил, что хотя коты мяукают в ответ на своих хозяев, это не обязательно означает, что они воспринимают людей как "больших мам". Котята обычно отделяются от матерей в возрасте от 2 до 4 месяцев, а большинство взрослых котов не поддерживают родственных отношений со своими матерями. Хотя домашние животные могут воспринимать людей как часть своей семьи, эксперты предполагают, что коты не воспринимают нас как друзей или родителей.



Почему кошки мяукают только для людей / Фото Unsplash

Люди склонны реагировать на мяуканье котов, создавая таким образом цикл изученного поведения. Этот цикл включает мяуканье котов, что побуждает человека к действию. Например,

если кот мяукает возле двери, человек, скорее всего, откроет ее;

если кот мяукает возле еды, человек, скорее всего, накормит его.

Эта закономерность свидетельствует о том, что куда бы не мяукала кошка, человек отреагирует соответствующим образом. Это динамическое взаимодействие между котами и людьми напоминает форму взаимного обучения.

Вокализации котов

Коты имеют широкий спектр вокализации, включая мяуканье, чириканье, вой и шипение, каждое из которых имеет свое особое значение. С возрастом вокализация котов становится более точной, а слух – острее, что позволяет им различать различные звуки, в том числе и тон человеческой речи.

Исследование, проведенное в прошлом году, показало, что коты могут различать, когда люди обращаются к ним детским лепетом, а когда обычным разговорным тоном. Это исследование проливает свет на сложные коммуникативные способности наших кошачьих компаньонов.

На самом деле за мяуканьем не всегда должна быть мотивация. Например, некоторые кошки могут мяукать просто потому, что любят общаться со своими людьми.

К слову, коты предпочитают спать со своими хозяевами. Эти пушистые компаньоны часто выбирают для сна место возле ног. Почему животные ложатся в ногах, выяснил Pets 24.