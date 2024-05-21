Почему коты едят траву?

Поедание котами травы укоренено в их инстинктах. Такое поведение можно проследить еще со времен их диких предков, которые также любили поедать растения.

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Несмотря на постоянные исследования, точные причины, почему коты едят траву, до сих пор остаются загадкой. Были предложены различные теории, некоторые из которых подтверждаются научными доказательствами, а другие были опровергнуты. Вот несколько из них:

Дополнение к рациону питания

Коты могут инстинктивно потреблять траву, чтобы удовлетворить свои пищевые потребности, поскольку трава богата клетчаткой, фолиевую кислоту и основные витамины и минералы. Впрочем, большинство современных кошачьих кормов разработаны таким образом, чтобы обеспечить все необходимые питательные вещества, что делает дополнительные диетические добавки ненужными.

Улучшение работы желудка и кишечника

В недавнем исследовании, проведенном Центром здоровья домашних животных Калифорнийского университета, ученые обнаружили, что котам не обязательно есть траву, чтобы облегчить проблемы с желудком или удалить шерстяные комки. Хотя трава богата клетчаткой, фолиевую кислоту, витамины и минералы, только 37% опрошенных котов действительно рвало после потребления травы.

Исследование также показало, что нет существенной разницы в потреблении травы между длинношерстными и короткошерстными котами. Эти результаты опровергают распространенное мнение о том, что коты инстинктивно едят траву, чтобы удовлетворить свои пищевые потребности или облегчить проблемы с пищеварением.

Тем не менее трава может быть полезной для пищеварения кошек – клетчатка помогает переваривать пищу в организме, а также выводить неперевариваемое содержимое, такое как комки шерсти и кости от съеденной мелкой добычи.

Для борьбы с кишечными паразитами

Употребление травы может помочь очистить кишечный тракт от паразитов – растительный материал "окутывает" вредителей, хотя и не уничтожает паразитарную инфекцию.

С изобретением эффективных средств эта практика не является необходимой для домашних кошек. Однако такое поведение могло передаться им от их предков.



Почему коты едят траву / Фото Unsplash

Трава вкусная

Логично предположить и то, что котам просто нравится вкус и текстура травы. Возможно, это генетические черты, а возможно, это просто личные предпочтения некоторых котов.

Какую траву можно котам?

Поедание травы обычно является безвредным и интересным занятием для пушистиков. Однако она может отравить кота, если содержит химические вещества, такие как пестициды и удобрения. Коты, которые пасутся на траве на улице, легко подвергаются воздействию этих химикатов, а также могут подхватить кишечных паразитов из почвы.

Поэтому лучший вариант – вырастить траву для кота в домашних условиях, в широком низком пластиковом контейнере. Обычно овес или смесь овса, ржи, ячменя и пшеницы, которые можно приобрести в зоомагазине, привлекают котика.

Но следует учитывать то, что чрезмерное увлечение зеленью может вызвать расстройство пищеварения, поэтому следует ограничить ее количество в рационе кота, если он потребляет ее много.