Чому коти їдять траву?

Поїдання котами трави вкорінене в їхніх інстинктах. Таку поведінку можна простежити ще з часів їхніх диких предків, які також полюбляли поїдати рослини.

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Попри постійні дослідження, точні причини, чому коти їдять траву, досі залишаються загадкою. Були запропоновані різні теорії, деякі з яких підтверджуються науковими доказами, а інші були спростовані. Ось декілька з них:

Доповнення до раціону

Коти можуть інстинктивно споживати траву, щоб задовольнити свої харчові потреби, оскільки трава багата на клітковину, фолієву кислоту та основні вітаміни і мінерали. Втім, більшість сучасних котячих кормів розроблені таким чином, щоб забезпечити всі необхідні поживні речовини, що робить додаткові дієтичні добавки непотрібними.

Покращення роботи шлунка і кишківника

У нещодавньому дослідженні, проведеному Центром здоров'я домашніх тварин Каліфорнійського університету, вчені виявили, що котам не обов'язково їсти траву, щоб полегшити проблеми зі шлунком або видалити шерстяні грудки. Хоча трава багата на клітковину, фолієву кислоту, вітаміни та мінерали, лише 37% опитаних котів справді блювали після споживання трави.

Дослідження також показало, що немає суттєвої різниці у споживанні трави між довгошерстими та короткошерстими котами. Ці результати спростовують поширену думку про те, що коти інстинктивно їдять траву, щоб задовольнити свої харчові потреби або полегшити проблеми з травленням.

Проте, трава може бути корисною для травлення котів – клітковина допомагає перетравлювати їжу в організмі, а також виводити неперетравлюваний вміст, такий як грудки шерсті й кістки від з'їденої дрібної здобичі.

Для боротьби з кишковими паразитами

Вживання трави може допомогти очистити кишковий тракт від паразитів – рослинний матеріал "огортає" шкідників, хоча й не знищує паразитарну інфекцію.

З винайденням ефективних засобів ця практика не є необхідною для домашніх котів. Однак така поведінка могла передатися їм від їхніх предків.



Чому коти їдять траву / Фото Unsplash

Трава смачна

Логічно припустити й те, що котам просто подобається смак і текстура трави. Можливо, це генетичні риси, а можливо, це просто особисті уподобання деяких котів.

Яку траву можна котам?

Поїдання трави зазвичай є нешкідливим і цікавим заняттям для пухнастиків. Однак вона може отруїти кота, якщо містить хімічні речовини, такі як пестициди та добрива. Коти, які пасуться на траві на вулиці, легко піддаються впливу цих хімікатів, а також можуть підхопити кишкових паразитів з ґрунту.

Тому найкращий варіант – виростити траву для кота в домашніх умовах, в широкому низькому пластиковому контейнері. Зазвичай овес або суміш вівса, жита, ячменю та пшениці, які можна придбати в зоомагазині, приваблюють котика.

Та варто зважати на те, що надмірне захоплення зеленню може спричинити розлад травлення, тому слід обмежити її кількість в раціоні кота, якщо він споживає її забагато.