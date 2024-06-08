А, возможно, котов просто не нужно мыть так часто, как принято это делать. Чтобы узнать больше о правильной технике мытья котов – читайте материал!
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Когда надо мыть кота?
Существует несколько причин, почему вашему коту может понадобиться купание:
- внешние паразиты, например, блохи;
- въедливая грязь или вещества, такие как краска или сок;
- снижение способности ухаживать за собой из-за возраста или веса;
- у кота длинная шерсть, которая легко собирает грязь;
- у вас бесшерстный кот, поэтому кожное сало (маслянистое вещество, вырабатываемое организмом для защиты и увлажнения кожи) не впитывается.
Специалисты по кошачьей гигиене утверждают, что не существует четкого правила, когда речь идет о купании котов. Однако рекомендуется помнить, что чрезмерное купание может лишить их шерсть эфирных масел.
Длинношерстные породы, такие как персы, могут нуждаться в более регулярном груминге для поддержания блестящей, безупречной шерсти без колтунов. И наоборот, короткошерстные коты, как правило, нуждаются в еженедельном расчесывании и редком купании, когда они загрязняются.
Как помыть кота правильно?
- Расчешите шерсть кота и подстригите когти
Перед тем, как мыть любимца, расчешите его, чтобы удалить спутанную шерсть и лишний мусор. Подстригание когтей поможет вам избежать царапин.
- Подготовьте место для мытья
Место, где вы моете кота, должно быть относительно невысоким, чтобы он не поранился, если попытается прыгнуть или убежать. Хорошая идея – положить на пол полотенце, за которое кот может ухватиться рядом с ванной или умывальником – таким образом коту будет спокойнее.
Проверьте, комфортно ли вашему коту в ванной или под душем. Некоторые коты, кажется, не против ванны, и для таких котов ванна или быстрое мытье могут быть проще. Для котят и маленьких кошек лучше всего подойдет раковина. Более крупных котов можно мыть в ванне.
- Проверьте температуру воды
Вода, которой вы моете кота, не должна быть слишком теплой или холодной. Коты любят воду комнатной температуры.
- Держите кота крепко, но мягко
Осторожно придерживайте любимца за холку – чем комфортнее и безопаснее животное чувствует себя, тем лучше. Кот, который чувствует себя в безопасности, позволит себя помыть легче, чем испуганный.
- Осторожно намочите кота
Медленно начинайте мыть кота. Если кота нужно помыть полностью, начните с намачивания лап, затем перейдите к лапам и, в конце концов, к телу. Однако не мочите морду кота.
Как правильно помыть кота / Фото pethelpful
- Нанесите шампунь
Намыльте шерсть кота шампунем, избегая попадания в глаза и уши. Проверьте на этикетке, нужно ли разбавлять мыло водой. Тщательно промойте шерсть – остатки мыла могут вызвать раздражение кожи.
- Высушите кота
Полотенца могут быть эффективными после мытья кота. Для длинношерстных котов попробуйте завернуть и подержать их, поскольку растирание может спутать их шерсть. Фен на низкой температуре также может помочь, если ваш кот хорошо его переносит.
К слову, прожив с кошкой достаточно долго, мы можем начать разговаривать с любимцем. Кошка мяукает, мы что-то говорим в ответ, или даже издаем звук, подобный мяуканью. Но это совсем не основной способ общения с другими кошками – его используют только для людей.