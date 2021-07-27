Маленький герой: йоркширский терьер спас девочку от злого хищника – видео

Маленькая собака по кличке Мэйси оказалась настоящей героиней. Она получила травмы, защищая свою 10-летнюю хозяйку от койота.

10-летняя жительница Торонто Лили Кван гуляла со собакой вокруг собственного района. И вдруг ее начал преследовать койот.

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Койот преследовал девочку / Скриншот

Девочка начала звать на помощь. В конце концов, сосед открыл дверь и Лили побежала туда. Но случайно уронила собачий поводок.

А крошечный йоркширский терьер начал драться с койотом.

К счастью, Мэйси выжила в этой неравной схватке. Она получила ранения туловища и ноги, поэтому врачам пришлось сделать собаке операцию.



После схватки Мэйси понадобилось лечение / Скриншот

На лечение Мэйси понадобились немалые средства. Мама Лили организовала сбор средств на платформе GoFundMe. Неравнодушные люди начали собирать 10 тысяч долларов на спасение собаки. В субботу средства на счету песика превышали эту сумму в 3 раза.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Район, в котором живет Мэйси и ее хозяева, является территорией, где могут блуждать койоты. Но люди не думали, что их можно встретить днем. К счастью, в этой истории никто не пострадал, а храбрый песик защитил свою хозяйку.

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Посмотрите, как Мэйси сражалась с койотом