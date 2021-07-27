10-летняя жительница Торонто Лили Кван гуляла со собакой вокруг собственного района. И вдруг ее начал преследовать койот.
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Койот преследовал девочку / Скриншот
Девочка начала звать на помощь. В конце концов, сосед открыл дверь и Лили побежала туда. Но случайно уронила собачий поводок.
А крошечный йоркширский терьер начал драться с койотом.
К счастью, Мэйси выжила в этой неравной схватке. Она получила ранения туловища и ноги, поэтому врачам пришлось сделать собаке операцию.
После схватки Мэйси понадобилось лечение / Скриншот
На лечение Мэйси понадобились немалые средства. Мама Лили организовала сбор средств на платформе GoFundMe. Неравнодушные люди начали собирать 10 тысяч долларов на спасение собаки. В субботу средства на счету песика превышали эту сумму в 3 раза.
Район, в котором живет Мэйси и ее хозяева, является территорией, где могут блуждать койоты. Но люди не думали, что их можно встретить днем. К счастью, в этой истории никто не пострадал, а храбрый песик защитил свою хозяйку.
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Посмотрите, как Мэйси сражалась с койотом