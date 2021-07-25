Дикого гуся на ручье заметили работники Cape Wildlife Center. У птицы по кличке Арнольд были проблемы с лапкой, из-за чего тот плохо ходил.

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Персонал решил выловить птицу и отправить на лечение. Оказалось, что нога действительно сильно повреждена и Арнольду нужна операция.



Гусыня выследила, куда отнесли Арнольда / Фото Cape Wildlife Center

Но не только люди волновались о здоровье Арнольда. Выяснилось, что у него была "невеста" – гусыня, которая прожила с ним у ручья много лет.

Когда мы готовились ввести Арнольду успокоительное и подготовить к операции, то услышали слабый стук в дверь, – рассказывают сотрудники Центра.



Птичка внимательно следила за ходом операции / Фото Cape Wildlife Center

Врачи обратились и увидели, что гусыня залезла на крыльцо и пытается попасть в клинику. Невеста гуся отказалась идти оттуда и наблюдала за ходом операции через стеклянные двери.



Лапка гуся была сильно повреждена / Фото Cape Wildlife Center

К счастью, вмешательство было успешным. После операции работники Центра открыли дверь и впустили гусыню внутрь, чтобы пара могла побыть вместе.

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Теперь гуси проводят время вместе / Фото Cape Wildlife Center

Арнольду придется пройти лечение продолжительностью несколько недель. А чтобы его невеста не волновалась, ее и дальше пускают проведать его.

Самке дали имя Амелия и сейчас она регулярно проводит время с Арнольдом.

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