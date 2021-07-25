Дикого гусака на струмку помітили працівники Cape Wildlife Center. У птаха на прізвисько Арнольд були проблеми з лапкою, через що той погано ходив.
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Персонал вирішив виловити птаха й відправити на лікування. Виявилося, що нога справді сильно пошкоджена й Арнольду потрібна операція.
Гусочка вистежила, куди віднесли Арнольда / Фото Cape Wildlife Center
Але не тільки люди хвилювалися про здоров'я Арнольда. З'ясувалося, що птах мав "наречену" – гусочку, яка прожила з ним біля струмка багато років.
Коли ми готувалися ввести Арнольду заспокійливе й підготувати до операції, то почули слабкий стук у двері, – розповідають працівники Центру.
Пташка уважно стежила за ходом операції / Фото Cape Wildlife Center
Лікарі обернулися й побачили, що гуска залізла на ганок та намагається потрапити до клініки. Наречена гусака відмовилася йти звідти й спостерігала за ходом операції крізь скляні двері.
Лапка гусака була сильно пошкоджена / Фото Cape Wildlife Center
На щастя, втручання було успішним. Після операції працівники Центру відкрили двері й впустили гуску всередину, щоб пара могла побути разом.
Тепер гуси проводять час разом / Фото Cape Wildlife Center
Арнольду доведеться пройти лікування тривалістю кілька тижнів. А щоб його наречена не хвилювалася, її й далі пускатимуть провідати його.
Самиці дали ім'я Амелія і зараз вона регулярно проводить час із Арнольдом.
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Закохані гуси Арнольд і Амелія