10-річна мешканка Торонто Лілі Кван гуляла зі собакою довкола власного району. Аж раптом її почав переслідувати койот.
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Койот переслідував дівчинку / Скриншот
Дівчинка почала кликати на допомогу. Зрештою, сусід відкрив двері й Лілі побігла туди. Але випадково впустила собачий повідок.
А крихітний йоркширський тер'єр почав битися з койотом.
На щастя, Мейсі вижила у цій нерівній сутичці. Вона отримала поранення тулуба й ноги, тому лікарям довелося зробити собаці операцію.
Після сутички Мейсі знадобилося лікування / Скриншот
На лікування Мейсі знадобилися чималі кошти. Мама Лілі організувала збір коштів на ресурсі GoFundMe. Небайдужі люди почали збирати 10 тисяч доларів на порятунок собаки. У суботу кошти на рахунку песика перевищували цю суму втричі.
Район, у якому мешкає Мейсі та її власники, є територією, де можуть блукати койоти. Але люди не думали, що їх можна зустріти вдень. На щастя, в цій історії ніхто не постраждав, а хоробрий песик захистив свою власницю.
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