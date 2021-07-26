Не могут жить под одной крышей: эти животные знают, как достать соседей – фото

26 июля 2021 , 17:14
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Источник:

Duck.show

Если вы думаете, что все животные всегда ведут себя мыло и послушно – вы ошибались. Только посмотрите на этих хулиганов, которые изо всех сил пытаются испортить друг другу настроение.

"Живут как кошка с собакой" – это о них. Эти забавные котики и песики созданы для того, чтобы подстраивать друг другу маленькие неприятности ежедневно. А их хозяева только успевают делать курьезные фото.

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Легкий дружественный кусь


Фото Duck.show

Коту не нравятся такие игры


Фото Duck.show

Этот пес занял мой диван!


Фото Duck.show

И зачем они купили собаку?


Фото Duck.show

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу .

Здесь слишком тесно для нас обоих


Фото Duck.show

Жаль котика


Фото Duck.show

Братский кусь


Фото Duck.show

Подумаешь, кто-то лежит


Фото Duck.show

Этот диван слишком мал для обоих котиков


Фото Duck.show

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Лучший друг не даст жить спокойно


Фото Duck.show

 

Автор: Аліна Рудченко