Не могут жить под одной крышей: эти животные знают, как достать соседей – фото
26 июля 2021 , 17:14Читати новину українською
Источник:Duck.show
Если вы думаете, что все животные всегда ведут себя мыло и послушно – вы ошибались. Только посмотрите на этих хулиганов, которые изо всех сил пытаются испортить друг другу настроение.
"Живут как кошка с собакой" – это о них. Эти забавные котики и песики созданы для того, чтобы подстраивать друг другу маленькие неприятности ежедневно. А их хозяева только успевают делать курьезные фото.
Актуально Purina Graduate Program: как стать специалистом в области ветеринарии и бизнеса
Легкий дружественный кусь
Фото Duck.show
Коту не нравятся такие игры
Фото Duck.show
Этот пес занял мой диван!
Фото Duck.show
И зачем они купили собаку?
Фото Duck.show
Здесь слишком тесно для нас обоих
Фото Duck.show
Жаль котика
Фото Duck.show
Братский кусь
Фото Duck.show
Подумаешь, кто-то лежит
Фото Duck.show
Этот диван слишком мал для обоих котиков
Фото Duck.show
Похоже Как люди: трогательные фото домашних любимцев, которые стали членами семьи
Лучший друг не даст жить спокойно
Фото Duck.show