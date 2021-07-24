Любимцы дарят нам множество приятных эмоций, хотя иногда и ведут себя немного нагло. Посмотрите эту замечательную подборку, которая доказывает – животные тоже могут стать членами семьи.
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Когда по телевизору показывают что-то действительно интересное
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Этот парень вырастил попугайчика и никогда с ним не расстается
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Кто из нас не делал так ради друга
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Мужчина любит проводить время с этим милым песиком
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Дружба сквозь годы
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Друг вырос, а все равно любит сидеть на руках
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Замечательная семья
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"Попугайчик" на плече
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С хозяином спокойнее, где бы он ни был
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Когда хозяйка показывает новые видео о птичках
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Это пес или ребенок?
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