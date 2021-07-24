Улюбленці дарують нам безліч приємних емоцій, хоч іноді й поводяться трішечки нахабно. Подивіться цю чудову добірку, яка доводить – тварини теж можуть стати членами сім'ї.

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Коли по телевізору показують щось справді цікаве

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Цей хлопець виростив папужку й ніколи з ним не розлучається

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Хто з нас не робив так заради друга

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Чоловік любить проводити час з цим милим песиком

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Дружба крізь роки

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Друг виріс, а все одно полюбляє сидіти на руках

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Чудова родина

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"Папужка" на плечі

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З господарем спокійніше, де б він не був

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Разом цікавіше

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Коли хазяйка показує нові відео про пташок

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Вам сподобається У Києві лабрадор після 6 років розлуки впізнав свого господаря – наймиліше відео дня

Це пес чи дитина?


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