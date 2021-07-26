"Живуть як кішка з собакою" – це про них. Ці кумедні котики й песики створені для того, щоб робити один одному маленькі прикрощі щодня. А їх господарі тільки встигають робити курйозні фото.
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Легенький дружній кусь
Фото Duck.show
Коту не подобаються такі ігри
Фото Duck.show
Цей пес зайняв мій диван!
Фото Duck.show
І навіщо вони купили собаку?
Фото Duck.show
Тут надто тісно для нас обох
Фото Duck.show
Шкода котика
Фото Duck.show
Братський кусь
Фото Duck.show
Подумаєш, хтось лежить
Фото Duck.show
Цей диванчик замалий для обох котиків
Фото Duck.show
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Ліпший друг не дасть жити спокійно
Фото Duck.show