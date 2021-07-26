"Живуть як кішка з собакою" – це про них. Ці кумедні котики й песики створені для того, щоб робити один одному маленькі прикрощі щодня. А їх господарі тільки встигають робити курйозні фото.

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Легенький дружній кусь

Фото Duck.show
Фото Duck.show

Коту не подобаються такі ігри

Фото Duck.show
Фото Duck.show

Цей пес зайняв мій диван!

Фото Duck.show
Фото Duck.show

І навіщо вони купили собаку?

Фото Duck.show
Фото Duck.show

Тут надто тісно для нас обох

Фото Duck.show
Фото Duck.show

Шкода котика

Фото Duck.show
Фото Duck.show

Братський кусь

Фото Duck.show
Фото Duck.show

Подумаєш, хтось лежить

Фото Duck.show
Фото Duck.show

Цей диванчик замалий для обох котиків

Фото Duck.show
Фото Duck.show

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Ліпший друг не дасть жити спокійно

Фото Duck.show
Фото Duck.show