"Живуть як кішка з собакою" – це про них. Ці кумедні котики й песики створені для того, щоб робити один одному маленькі прикрощі щодня. А їх господарі тільки встигають робити курйозні фото.

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Легенький дружній кусь



Фото Duck.show

Коту не подобаються такі ігри



Фото Duck.show

Цей пес зайняв мій диван!



Фото Duck.show

І навіщо вони купили собаку?



Фото Duck.show

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю .

Тут надто тісно для нас обох



Фото Duck.show

Шкода котика



Фото Duck.show

Братський кусь



Фото Duck.show

Подумаєш, хтось лежить



Фото Duck.show

Цей диванчик замалий для обох котиків



Фото Duck.show

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Ліпший друг не дасть жити спокійно



Фото Duck.show