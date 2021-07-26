"Живут как кошка с собакой" – это о них. Эти забавные котики и песики созданы для того, чтобы подстраивать друг другу маленькие неприятности ежедневно. А их хозяева только успевают делать курьезные фото.

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Легкий дружественный кусь

фото Duck.show
Фото Duck.show

Коту не нравятся такие игры

фото Duck.show
Фото Duck.show

Этот пес занял мой диван!

фото Duck.show
Фото Duck.show

И зачем они купили собаку?

фото Duck.show
Фото Duck.show

Здесь слишком тесно для нас обоих

фото Duck.show
Фото Duck.show

Жаль котика

фото Duck.show
Фото Duck.show

Братский кусь

фото Duck.show
Фото Duck.show

Подумаешь, кто-то лежит

фото Duck.show
Фото Duck.show

Этот диван слишком мал для обоих котиков

фото Duck.show
Фото Duck.show

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Лучший друг не даст жить спокойно

фото Duck.show
Фото Duck.show