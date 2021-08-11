Однако не только люди могут участвовать в борьбе за золото или серебро. Наши меньшие пушистые друзья тоже прилагают немало усилий, чтобы попасть на соревнования и завоевать там призовое место. Поэтому мы решили рассказать, какие породы собак чаще всего становятся победителями в различных видах спорта.

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Породы собак, которые чаще всего становятся призерами

Плавание

Португальская водяная собака врожденная побеждать в плавании. Этот вид был выведен для рыбалки, а сейчас считается одной из самых спортивных пород.

Легкая атлетика

С ловкостью грейхаунда не сможет конкурировать ни одна другая порода. Даже щенки способны развивать скорость до 70 километров в час. К тому же эти собаки могут преодолевать длинные дистанции.

Гимнастика

Если вы хотите завоевать золото с домашним животным в гимнастике – с этим прекрасно справится миниатюрный пинчер. Его рост составляет 30 сантиметров, а вес 4,5 килограмма. На арене перед зрителями они будут быстрыми и ловкими.

Тяжелая атлетика

Завоевывает золото в категории тяжелая атлетика сильный духом ротвейлер. Он уверенный и умелый, очень мускулистый, с широкими плечами и высоким интеллектом.

Конный спорт

С приручением коней легко справятся австралийские овчарки. Они очень дисциплинированные, поэтому легко овладевают собой во время соревнований. К тому же овчарки умные, игривые и принадлежат к одной из самых здоровых пород.

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Пляжный волейбол

Ни одно соревнование по пляжному волейболу не проходит без лабрадора-ретривера. Эти собаки имеют врожденную тягу к мячу, очень выносливые и безумные во время игры, поэтому они идеальные партнеры по волейболу.

Скейтбординг

Скольжение на доске прекрасно подойдет для американского бульдога. Он легкий, целеустремленный, выносливый и ловкий . Этих собак часто называют братьями скейтбордистов.

Теннис

Немецкие короткошерстные указатели прилагают немало усилий, чтобы стать призерами в этом виде спорта. Теннис требует не только скорости, но и внимательности и ловкости. Бежать, следить за мячом и ловить его – дело не из простых. Эти спортивные собаки обладают всеми чертами олимпийского чемпиона.

Регби

Вид леонбергер был выведен для того, чтобы тянуть груз. Они смелые и массивные. В спорте, где нужна сила и выносливость, Леонбергер принесет золотую медаль.

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