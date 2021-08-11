Проте не лише люди можуть брати участь у боротьби за золота чи срібло. Наші менші пухнасті друзі теж докладають чимало зусиль, аби потрапити на змагання та вибороти там призове місце. Тож ми вирішили розповісти, які породи собак найчастіше стають переможцями у різних видах спорту.

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Породи собак, які найчастіше стають призерами

Плавання

Португальська водяна собака природжена перемагати у плаванні. Цей вид був виведений задля риболовлі, а зараз вважається однією з найбільш спортивних порід.

Легка атлетика

Зі спритністю хорта не зможе конкурувати жодна інша порода. Навіть цуценята здатні розвивати швидкість до 70 кілометрів на годину. До того ж ці собаки можуть долати довгі дистанції.

Гімнастика

Якщо ви хочете завоювати золото з домашнім улюбленцем у гімнастиці – з цим чудово справиться мініатюрний пінчер. Його зріст складає 30 сантиметрів, а вага 4,5 кілограми. На арені перед глядачами вони будуть швидкими та вправними.

Важка атлетика

Завойовує золото у категорії важка атлетика сильний духом ротвейлер. Він впевнений та вправний, дуже мускулистий, з широкими плечима та високим інтелектом.

Кінний спорт

З прирученням коней легко справляться австралійські вівчарки. Вони дуже дисципліновані, тому легко опановують себе під час змагань. До того ж вівчарки розумні, грайливі та належать до однієї з найздоровіших порід.

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Пляжний волейбол

Жодне змагання з пляжного волейболу не проходить без лабрадора-ретрівера. Ці собаки мають вроджену тягу до м'яча, дуже витривалі та шалені під час гри, тому вони ідеальні партнери з волейболу.

Скейтбординг

Ковзання на дошці чудово підійде для американського бульдога. Він легкий, цілеспрямований, витривалий та вправний. Цих собак часто називають братами скейтбордистів.

Теніс

Німецькі короткошерсті вказівники докладають чимало зусиль, щоб стати призерами у цьому виді спорту. Теніс вимагає не лише швидкості, але й уважності та вправності. Бігти, слідкувати за м'ячем та ловити його – справа не з простих. Ці спортивні собаки володіють усіма рисами олімпійського чемпіона.

Регбі

Вид леонбергер був виведений для того, щоб тягнути вантажі. Вони сміливі та масивні. У спорті, де потрібна сила та витривалість, Леонбергер принесе золоту медаль.

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Бейсбол

Швидкий та спритний ловець золотистий ретривер стане переможцем у грі в бейсбол. Ці собаки зроблять все, що в їхніх силах, для перемоги. До того ж песики дуже мило виглядають у бейсболках.