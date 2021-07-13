Долгое время бытовало мнение, что детям спать с домашним животным не годится из-за возможных проявления аллергии или иной опасности. Ученые университета Конкордия опровергли это утверждение и доказали, что совместный сон ребенка и четвероногого любимца очень эффективен.

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Исследование касалось и других аспектов в отношениях между домашней животным и ребенком. Ученые в очередной раз доказали, что присутствие кошки или собаки в доме хорошо повлияет на ребенка. Среди плюсов таких отношений можно выделить эмпатию, чувство ответственности, доверия, снятие стресса и даже положительное формирования самооценки.

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Совместный сон – это возможность хорошо отдохнуть / Фото Unsplash

Ученые также планируют продолжать исследование сна детей и как на него может повлиять домашнее животное. Сейчас результаты показали, что дети, которые спали вместе с животным, имели крепкий сон без негативных последствий. Однако команда планирует работать над совершенствованием своих методов и разработкой лучшей методологии исследования.

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